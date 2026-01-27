Büyükşehir YADES ile 3 bin 135 ulu çınarın hayatı kolaylaştırıldı - Son Dakika
Büyükşehir YADES ile 3 bin 135 ulu çınarın hayatı kolaylaştırıldı

27.01.2026 12:48  Güncelleme: 12:50
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Evde Destek Hizmetleri (YADES) ile 2025 yılında 3 bin 135 yaşlı vatandaşa çeşitli sosyal hizmetler sunarak hayatlarını kolaylaştırdı. 65 yaş üzeri, geliri düşük ve aile desteğinden yoksun yaşlılara yönelik verilen hizmetler, temizlik, kişisel bakım ve kuaförlük gibi alanları kapsıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yaşlı Evde Destek Hizmetleri (YADES) ile 2025 yılında, desteğe ihtiyacı olan 3 bin 135 ulu çınara el uzatarak hayatlarının yükünü hafifletmeyi sağladı.

Gönül dostu sosyal belediyecilik faaliyetleri ile özellikle yaşlı çınarlar, engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine yönelik proje, yatırım ve uygulama ile hizmet etmeye gayret gösteren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı yaşlı destek ve koordinasyon merkezi aracılığıyla da şehrin emektar sakinlerine destek oldu.

65 yaş üzeri, gelir seviyesi düşük ve aile desteğinden yoksun yaşlılar hizmet aldı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde 2018 yılından beri hizmet verilmekte olan YADES ile 65 yaş üzeri, gelir seviyesi düşük, aile desteğinden yoksun olan yaşlılar hizmet alırken, hizmet kapsamı içerisinde 15 günlük veya aylık periyotlarla yaşam alanı temizliği, haftalık veya 15 günlük periyotlarla kişisel bakım (berber, kuaför) gibi hizmetler sağlanmakta.

3 binin üzerinde ulu çınara hizmet verildi

Söz konusu hizmetler doğrultusunda 2025 yılında ise 756 yaşlı vatandaşa kişisel bakım hizmeti, bin 929 yaşlı vatandaşa yaşam alanı temizliği ve 450 yaşlı vatandaşa ise kuaför-berber hizmeti ile 3 bin 135 yardıma ihtiyacı olan yaşlı vatandaşın hayatına dokunuldu.

13 personel ve 4 mobil araçla hizmetler gerçekleştirildi

1 koordinatör, 1 psikolog, 1 hemşire, 1 fizyoterapist, 1 çağrı merkezi danışma personeli, 8 hasta ve yaşlı bakım elemanı ile 4 mobil araçla hizmetlerin gerçekleştirildiği YADES, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ifadesi ile 'şehrin dua kaynakları ve rahmet unsurları' olan yaşlı çınarlara yardım elini yıl boyunca uzattı. - KAYSERİ

