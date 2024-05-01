Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda İhtiyaç Sahibi Ailelere Sosyal Destek Sağladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik alanında kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ekmek yardımı, gıda/sosyal destek kartı yardımı, nakdi yardım ve evde sıcak yemek hizmeti alanlarında 5 yıllık süre boyunca önemli sosyal destekler sağladı.

'Önce insan' diyerek 2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet yolculuğuna devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, geride kalan 5 yıllık sürede yerel yönetim hizmetleri alanında 'Kayseri Modeli Belediyecilik' markasını geliştirdiği gibi gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik alanına da Kayseri Büyükşehir'in adeta mührünü vurarak gönüllere dokundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 5 yıl boyunca Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ekmek yardımı, gıda/sosyal destek kartı yardımı, nakdi yardım ve evde sıcak yemek hizmeti verdi.

7 milyon 943 bin 895 adet ekmek yardımı

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere şehrin belirli bölgelerinde bulunan ve büyükşehir Belediyesine ait 23 adet büfeden, 1000 aileye kişi başı 1 ekmek ücretsiz olarak verilirken, son beş yılda toplam 7 milyon 943 bin 895 adet ekmek yardımı yapıldı.

30 bin adet gıda kolisi, 48 bin adet sosyal destek kartı

Gıda/sosyal destek kartı yardımı alanında da eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek sunan büyükşehir belediyesi, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere gıda kolisi, sürekli ve tek kullanımlık olmak üzere sosyal destek kartı verdi. Büyükşehir, son 5 yılda toplam 30 bin adet gıda kolisi, 48 bin adet sosyal destek kartı olmak üzere toplam 1000 aileye de her ay düzenli alışveriş kartı yardımı yaptı.

579 bin 204 TL nakdi yardım desteği

Öte yandan, Kayseri il sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere kira, işitme cihazı, ortopedik ve medikal malzeme alımlarının yanı sıra afetten zarar gören vatandaşlara ve benzeri ihtiyaçları bulunan ailelere nakdi yardım yapıldı. Büyükşehir bu alanda da 5 yılda toplam 111 aileye 579 bin 204 TL nakdi yardım desteği gerçekleştirdi.

38 bin öğün yemek

Yaşlıları da unutmayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, evde sıcak yemek hizmeti ile yemek pişirmekte güçlük çeken yaşlı ailelerin gönüllerine dokunarak duasını aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli, yemek pişirmekte güçlük çeken yaşlı ailelere evde sıcak yemek hizmeti çerçevesinde son 5 yılda 38 bin öğün yemek ikramında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ekmek yardımı, gıda/sosyal destek kartı yardımı, nakdi yardım ve evde sıcak yemek hizmeti alanlarında gerçekleştirdiği sosyal yardım ve destekleri, Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda yeni dönemde de aralıksız sürdürmeyi hedefliyor. - KAYSERİ