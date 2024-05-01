Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda İhtiyaç Sahibi Ailelere Sosyal Destek Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda İhtiyaç Sahibi Ailelere Sosyal Destek Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda İhtiyaç Sahibi Ailelere Sosyal Destek Sağladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik alanında kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ekmek yardımı, gıda/sosyal destek kartı yardımı, nakdi yardım ve evde sıcak yemek hizmeti alanlarında 5 yıllık süre boyunca önemli sosyal destekler sağladı.

01.05.2024 13:04  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik alanında kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ekmek yardımı, gıda/sosyal destek kartı yardımı, nakdi yardım ve evde sıcak yemek hizmeti alanlarında 5 yıllık süre boyunca önemli sosyal destekler sağladı.

'Önce insan' diyerek 2019 yılında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet yolculuğuna devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, geride kalan 5 yıllık sürede yerel yönetim hizmetleri alanında 'Kayseri Modeli Belediyecilik' markasını geliştirdiği gibi gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik alanına da Kayseri Büyükşehir'in adeta mührünü vurarak gönüllere dokundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 5 yıl boyunca Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ekmek yardımı, gıda/sosyal destek kartı yardımı, nakdi yardım ve evde sıcak yemek hizmeti verdi.

7 milyon 943 bin 895 adet ekmek yardımı

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere şehrin belirli bölgelerinde bulunan ve büyükşehir Belediyesine ait 23 adet büfeden, 1000 aileye kişi başı 1 ekmek ücretsiz olarak verilirken, son beş yılda toplam 7 milyon 943 bin 895 adet ekmek yardımı yapıldı.

30 bin adet gıda kolisi, 48 bin adet sosyal destek kartı

Gıda/sosyal destek kartı yardımı alanında da eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek sunan büyükşehir belediyesi, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere gıda kolisi, sürekli ve tek kullanımlık olmak üzere sosyal destek kartı verdi. Büyükşehir, son 5 yılda toplam 30 bin adet gıda kolisi, 48 bin adet sosyal destek kartı olmak üzere toplam 1000 aileye de her ay düzenli alışveriş kartı yardımı yaptı.

579 bin 204 TL nakdi yardım desteği

Öte yandan, Kayseri il sınırları içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere kira, işitme cihazı, ortopedik ve medikal malzeme alımlarının yanı sıra afetten zarar gören vatandaşlara ve benzeri ihtiyaçları bulunan ailelere nakdi yardım yapıldı. Büyükşehir bu alanda da 5 yılda toplam 111 aileye 579 bin 204 TL nakdi yardım desteği gerçekleştirdi.

38 bin öğün yemek

Yaşlıları da unutmayan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, evde sıcak yemek hizmeti ile yemek pişirmekte güçlük çeken yaşlı ailelerin gönüllerine dokunarak duasını aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli, yemek pişirmekte güçlük çeken yaşlı ailelere evde sıcak yemek hizmeti çerçevesinde son 5 yılda 38 bin öğün yemek ikramında bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte ikamet eden ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ekmek yardımı, gıda/sosyal destek kartı yardımı, nakdi yardım ve evde sıcak yemek hizmeti alanlarında gerçekleştirdiği sosyal yardım ve destekleri, Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda yeni dönemde de aralıksız sürdürmeyi hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Ekmek, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda İhtiyaç Sahibi Ailelere Sosyal Destek Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
00:56 İşçi-patron kavgası kötü bitti Bıçaklayıp başına kazma sapladı İşçi-patron kavgası kötü bitti! Bıçaklayıp başına kazma sapladı
13:42 CHP ve DİSK’in Saraçhane’den Taksim’e Yürüyüşüne Polis Müdahalesi CHP ve DİSK'in Saraçhane'den Taksim'e Yürüyüşüne Polis Müdahalesi
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
10:47 Kız öğrenci “Bize yardım edin“ diyerek paylaştı Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı Kız öğrenci "Bize yardım edin" diyerek paylaştı! Ekmekten vida, sulu yemekten salyangoz çıktı
10:15 Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane’de: Çatışma olsun istemiyoruz Özel ve İmamoğlu, Taksim yürüyüşü için Saraçhane'de: Çatışma olsun istemiyoruz
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 14:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi 5 Yılda İhtiyaç Sahibi Ailelere Sosyal Destek Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement