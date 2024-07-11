Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Buluşmaları'nda Bilişim Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Buluşmaları'nda Bilişim Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Buluşmaları\'nda Bilişim Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehir Buluşmaları kapsamında bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, toplantıda akıllı şehircilik konusunda yapılan çalışmaları ve gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.

11.07.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akıllı Şehir Buluşmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nde bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri ile bir araya geldi.

Akıllı Şehircilik konusunda yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin öncü belediyeleri arasında yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu alanda adından söz ettirmeye ve öncü olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi'nde 'Akıllı Şehir Buluşmaları 5 - Sektörel Bakış' konulu toplantı gerçekleştirildi.

Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve daire başkanları ile bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, gerek üniversitelerin, gerek organize sanayi bölgelerinin, gerekse ilçe belediyesi ile vilayetin, kurum ve kuruluşları hem destekleyecek hem de motive edecek, bu alanda koordinasyonu sağlayacak, şehrin tamamını kucaklayacak, altyapısını oluşturacak bir gayret içerisinde olacağını ifade etti.

"Daha fazla gayret göstereceğiz"

Başkan Büyükkılıç, bu alanda sürekli yenilikler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu açıdan ilk çalışma diyebiliriz. İlk size başvurmuş oluyoruz. İki gün önce de bu alanda yetkin bir firmanın paylaştığı, Kayseri'nin incelendiğinde altyapı olarak akıllı şehircilik projeleri açısından en çok buna altlık oluşturacak projelere imza atmış olması, Abdullah kardeşimize, daire başkanımıza ve ekibine tabi ki buradan teşekkür ediyorum. Tabi ki yeter mi, yetmez. Her an, her saniye bu alanda gelişmeler oluyor. Yenilikler oluşuyor. Biz bu açıdan da kendimizi geliştireceğiz. Daha da fazla gayret göstereceğiz ama asıl sizlerden bir destek beklediğimizi, bu alanda bizi yüreklendirmenizi, bu konuda katkı sağlamanızı, daha fazlasını, yukarıya taşımak açısından, istediğimizi de belirtmek istiyoruz."

Alanında uzman katılımcıların ve bürokratların yer aldığı ve beşincisi düzenlenen Akıllı Şehir Buluşmaları'nda 'akıllı şehir' konusuna ilişkin önemli başlıklar ele alındı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantı sonrası katılımcılarla Büyükşehir Belediyesi bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Kayseri'mizi akıllı şehir bağlamında ön plana çıkarma gayretlerimiz sürecek"

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Özellikle yerel dinamiklerimizi hayata geçirme ve onlardan yararlanma bağlamında önemli bir çalışma. Firmalarımızdan bu konularla ilgili hem katkı sağlayıcı hem yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirme çalışması yapıldı. İnşallah şehrimizin tüm kurum ve kuruluşlarını bu alanda yönlendirerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Kayseri'mizi Smart City mantığı içerisinde akıllı şehir bağlamında ön plana çıkarma yönünde gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Büyükkılıç, akıllı şehir projelerinin insanların hayatını kolaylaştırdığını belirterek, "Tabi ki rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında her aşamada yapacağımız akıllı şehir projelerimiz hem yatırımlarımız hem de hizmetlerimiz açısından insanlarımızın hayatını kolaylaştırıcı anlayış içerisinde yaklaşım sergileyeceğiz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 5'incisi yapılan bu çalışmanın devam edeceğini vurguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Buluşmaları'nda Bilişim Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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