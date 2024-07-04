Kayseri Büyükşehir Belediyesi Alo 153 İletişim Merkezi, 2024 yılında 599 bin 853 çağrıya cevap verdi

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 153 Çağrı Merkezi; 2024 yılının ilk 6 ayında 599 bin 853 çağrıya cevap vererek vatandaşların talep ve şikayetlerini anında değerlendirip işleme aldı.

Kayserililerin birçok konuda haftanın 7 günü 24 saat dilediği an kolaylıkla ulaşabildiği Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi'nde, 2024 yılının ilk 6 ayında 599 bin 853 çağrı cevaplandı. Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi personelince vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetler, titizlikle incelenerek anlık olarak ilgili birimlere yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerince sorumluluk alanındaki her türlü konuda hassasiyetle hizmet veren Alo 153 İletişim Merkezi, ulaşımdan yaralı sokak hayvanlarına, KAYBİS'ten otoparka, zabıta hizmetlerinden park bahçe hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunarak Büyükşehir ile vatandaşlar arasında iletişim köprüsü kurdu. İnsan odaklı yerel yönetim anlayışı ile merkez ve kırsal ilçeler de dahil olmak üzere kent genelinde vatandaşlara etkin ve kaliteli bir hizmet sunmaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalarla ilgili teşekkür çağrıları da İletişim Merkezi kayıtlarına geçti.

28 bin 896 talep işleme konuldu

Büyükşehir Alo 153 İletişim Merkezi'nde yılın ilk altı ayında cevaplanan 599 bin 853 çağrı içerisinden 28 bin 896'sı incelenip sonuçlandırılmak üzere ilgili birimlere aktarılırken, diğer çağrılarda vatandaşa anlık olarak çözüm üretilerek hızlı bir hizmet sunuldu. Öte taraftan Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Masa birimi ile de vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini yüz yüze dinleyerek işleme alırken, vatandaş yoğunluğu bulunan alanların yanı sıra etkinlik ve faaliyetlerde de Mobil Beyaz Masa aracı ile hizmeti vatandaşların ayağına götürüyor. Mobil Beyaz Masa aracı hizmeti ile de her türlü talep, öneri ve şikayetleri doğru, anlaşılır bir şekilde cevaplamak ve vatandaşlara yardımcı olmak adına birçok çalışma gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde hayata geçirdiği yatırım ve projeleriyle Kayserililerin konforunu arttırıp, etkin ve kaliteli yerel yönetim hizmetleri sunarken, diğer taraftan kamu kurumları ile vatandaş arasında iletişimin ve erişilebilirliğin önemli olduğu günümüzde Alo 153 İletişim Merkezi ile 7/24 vatandaşın yanında yer aldı. - KAYSERİ