Kayseri Büyükşehir Belediyesi Emekliler Kafeteryası\'nın İkincisini Açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği proje çerçevesinde 'Emekliler Kafeteryası'nın ikincisini Belsin bölgesinde hizmete açtı. Büyükşehir KAYTUR A.Ş. işletmesinde hizmet vermeye başlayan kafeterya emekli vatandaşlardan takdir topladı.
Kentte yaşayan emekli vatandaşlara yönelik 'Emekliler Kafeteryası' projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde hizmete giren Emekliler Kafetaryası'nın ardından ikinci Emekliler Kafetaryası'nı Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde vatandaşların hizmetine sundu. Emekli vatandaşların sosyalleşerek keyifli ve verimli vakit geçirmelerine imkan tanımak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaygınlaştırılmaya devam edilen proje çerçevesinde Mini Terminaller emekliler için sıcak ve samimi bir kafeteryaya dönüştürülüyor. İçerisinde mini kütüphanesi, satranç takımları, TV izleme bölümü gibi imkanları bulunan Emekliler Kafeteryası, sıcak ve soğuk içecek çeşitleri ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nin ardından 30 Ağustos Mahallesi'nde de emekli vatandaşlara sosyalleşebilecekleri nezih bir ortamda hizmet vermeye başladı. Emekli vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri Büyükşehir'in Emekliler Kafeteryası, hizmete başladığı ilk günden emeklilerin ilgi odağı oldu. Kafeteryada çay kahve eşliğinde sohbet eden, satranç oynayan, kitap okuyan ve televizyon seyreden emekli vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmetinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.
Emekliler Kafeteryası'nı çok beğendiğini belirten Hacı Yusuf Yıldırım isimli emekli vatandaş, "Burayı yapandan Allah razı olsun, memnunuz. Hizmet her zaman için iyidir. Yapılan hizmete teşekkür ederim. Ne güzel çay bahçeleri yapılmış, kamelyalar yapılmış bunlar halk için güzel bir şey. Devlet yaptıkça biz memnun oluruz" dedi. Büyükşehir'in Emekliler Kafeteryası, hafta içi ve hafta sonu saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet verecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediyesi Emekliler Kafeteryası'nın İkincisini Açtı - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?