Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelli Öğrencilere Temsili Askerlik İmkanı Sağladı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 29 özel öğrenci için temsili asker töreninin ardından, teskerelerini alarak, hayallerini gerçekleştirdi. Gençler ve aileleri unutulmaz ve duygusal anlar yaşarken, Başkan Büyükkılıç'a hayallerini gerçekleştiren bu anlamlı program için teşekkürlerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi, zihinsel ve fiziksel engelleri nedeniyle yaşıtları gibi askere gidemeyen bireylerin vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ilk olarak temsili asker kınası düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı etkinlikte, temsili askerlik yapacak olan gençlerin omuzlarına asker tülbentleri takılırken, öğrencilerin ellerine kına yakıldı. Etkinlikten çok duygulan aileler ise Başkan Büyükkılıç'a böyle anlamlı bir etkinlik ile kendilerini buluşturdukları için teşekkürlerini ilettiler. Çok güzel duygular içerisinde olduğunu ifade eden Nurgül Karslıoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin hayallerini gerçekleştirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu;

"Çok güzel bir duygu. Biz de böyle yaşadık elhamdülillah. Bizim hayallerimizi gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Hayallerimizi gerçekleştirdiler. Çok şükür. Ne mutlu bize."

24 yaşında olan ve zihinsel engeli bulunan Abdullah Karslıoğlu ise "İlk defa askere gideceğim. Hayallerim gerçek oldu. Mutlu oldum. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür ederim asker hayalim gerçekleşti" derken, Şükrü Karslıoğlu da "Çok mutluyuz. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Askere göndermiş gibi olduk. Gurur duyuyoruz" dedi. Ali Çiçek de duygularını şu sözlerle ifade etti;

"Ne mutlu Türküm diyene. Böyle bir hayatı yavrulara yaşatanlara ne mutlu. Ne mutlu böyle bir araya gelip, bunlara bir gün de olsa askerlik hayatını tattırmak ne mutlu. Ne mutlu ki böyle anaların veya babaların evlatlarına sahip çıkıp, onları bağrına basmak. Ne mutlu ki bu insanlar böyle bir yeri ayarlamışlar, böyle bir yer yaptırmışlar. Emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Memduh Büyükkılıç başkanımızdan Allah razı olsun. Onun Kayseri'de çok hizmetleri var. Herkes memnun olmuş. Dua ediyorlar onun için. Allah, Memduh Büyükkılıç'ın ömrünü uzun etsin. Amelini çok etsin."

Aysun Çiçek ise "Hem çok duyguluyum, hem çok hüzünlüyüm, hem de çok mutluyum. Çok güzel. Allah razı olsun bu şekilde düzenledikleri için" sözleri ile duygu ve düşüncelerini iletti. Asker kınasının ardından 1 gün sonra özel çocuklar için temsili asker töreni, ailelerin katılımıyla büyük bir gurur ve sevinçle gerçekleştirildi. Özel çocuklar, asker üniformaları içinde vatanına ve bayrağına olan sevgilerini ve bağlılıklarını gözler önüne sererken, aileleri de büyük bir heyecan yaşadı.

Özel öğrenciler, temsili yemin törenlerini de yaparak, teskerelerini alıp, evlerinin yolunu tuttu. - KAYSERİ