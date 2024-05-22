Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile vatandaşlara hizmet veriyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile vatandaşlara hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile vatandaşlara hizmet veriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halk sağlığını önemseyen anlayışla hayata geçirdiği Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile vatandaşların hizmetinde olmayı sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de hizmet veren otobüs ile son 2 ayda bin 617 kilometre yol yapıp, 278 vatandaşa ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini belirterek, 'Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğimiz, 2 ayda 300'e yakın vatandaşımıza ulaştı' dedi.

22.05.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halk sağlığını önemseyen anlayışla hayata geçirdiği Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile vatandaşların hizmetinde olmayı sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de hizmet veren otobüs ile son 2 ayda bin 617 kilometre yol yapıp, 278 vatandaşa ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiklerini belirterek, "Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniğimiz, 2 ayda 300'e yakın vatandaşımıza ulaştı" dedi.

Kayseri'de altyapı ve sosyal projelerinin yanı sıra sağlık konusundaki uygulama ve projeleri ile de vatandaşlara hizmet ederek dua alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, o uygulamalardan birisi olan Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği hizmeti ile vatandaşlara sağlık konusundaki desteğini sürdürüyor.

Bu çerçevede Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış olan otobüsün Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği'ne dönüştürüldüğü proje ile kırsal mahallelerdeki vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor.

"Aracımız kırsal mahallede 2 ayda bin 617 kilometre yol yaptı"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal mahallelerdeki vatandaşlara hizmetlerin ulaşması noktasında yüzlerce kilometre yol kat edildiğini ifade ederek, "Aracımız kırsal mahallelerde Develi'den İncesu'ya, Bünyan'dan Felahiye'ye kadar 2 ayda bin 617 kilometre yol yaptı. Kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımıza altyapı, tarım ve hayvancılık destekleri ve sosyal donatılarımızın yanında bir de ağız ve diş sağlığı noktasında hizmet ulaştırma düşüncesi ile yollara düşen otobüsümüz ve içerisindeki fedakar sağlık personelimiz, vatandaşlarımıza tek tek ulaşıyor. Kendilerine teşekkür edip kolaylıklar dilerken, vatandaşlarımıza şifalar temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

2 ay gibi kısa süre içerisinde toplam bin 617 kilometre yol kat ederek 278 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti veren Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği, Kahramanmaraş depremlerinde de bölgeye giderek 15 binden fazla depremzede vatandaşa sağlık hizmeti ulaştırmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile vatandaşlara hizmet veriyor - Son Dakika

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