Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'nin, Kurban Bayramı'nın 2, 3 ve 4'üncü günleri ziyaretçilerine kapılarını ücretsiz açacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve ev sahipliği yaptığı 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi bu bayramda da binlerce ziyaretçisini ağırlamaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, özellikle bayramlarda vatandaşların yoğun ilgisini gören Hayvanat Bahçesi'nin Kurban Bayramı'nın 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günlerinde vatandaşlara ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, gerekli aşı ve koruyucu uygulamaları ile ilgili veteriner hekimler tarafından titizlikle takip edilen Hayvanat Bahçesi'nin, bayramda da ziyaretçilerini beklediğini belirterek, 3 gün boyunca Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvanat Bahçesi'nin ziyaretçilerine ücretsiz olacağını kaydetti. - KAYSERİ