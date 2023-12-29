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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılık Faaliyetlerini Destekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemenin önemine işaret ederek, 10 milyon 900 bin TL'lik 9 bin 850 hayvan işletmesinin su tüketim bedellerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladıklarını, bu rakamın da 10 milyon 900 bin TL'ye ulaştığını açıkladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Kayseri'mizde, çiftçimizi, besicimizi gözeterek topraklarımızı adeta doyurmak, tarım konusunda kentimizi zenginleştirmek için el ele, gönül gönüle gayret göstermekteyiz' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılık Faaliyetlerini Destekliyor
29.12.2023 - 11:53,
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemenin önemine işaret ederek, 10 milyon 900 bin TL'lik 9 bin 850 hayvan işletmesinin su tüketim bedellerinin yarısını Büyükşehir Belediyesi olarak karşıladıklarını, bu rakamın da 10 milyon 900 bin TL'ye ulaştığını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri'mizde, çiftçimizi, besicimizi gözeterek topraklarımızı adeta doyurmak, tarım konusunda kentimizi zenginleştirmek için el ele, gönül gönüle gayret göstermekteyiz" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığı desteklemek amacıyla, TÜRKVET sisteminde aktif kaydı bulunan ve kendi üzerine su abonesi olması şartı ile hayvancılıkla iştigal eden şahıs işletmelere tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50'sinin Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafınca karşılandığını belirtti. Büyükkılıç, 9 bin 850 hayvan işletme sahibinin 53 bin 342 adet su faturasının yarısını Büyükşehir Belediyesi ödediğini hatırlatarak, "Hayvancılığa en büyük desteği veriyoruz. Bu açıdan hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın su paralarının yüzde 50'sini ödüyoruz, üreticimiz yeter ki daha fazla üretsin diyoruz. Bu zamana kadar 10 milyon 900 bin TL maliyeti bulan 9 bin 850 hayvan işletme sahibinin su faturasının yarısını Büyükşehir ödedi" diye konuştu. Tarım ve hayvancılık alanına çok önem verdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yetebilen bir şehir olabilmek amacıyla çalışmalarımız sürüyor. Hem çeşitlilik bakımından hem de miktar bakımından gerek proje üreterek, gerekse destek olarak yardımda bulunduk, pek çok açıdan kadirşinas çiftçi ve besici kardeşlerimizin yanında olduk" dedi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 4,5 yılı aşkın sürede tarım ve hayvancılığa yaklaşık 500 milyon TL yatırım yapıldığını hatırlatan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu ifade ederek, bundan sonra da tarım ve hayvancılık ile uğraşan vatandaşların yanlarında olmayı sürdüreceklerini ve desteklerinin süreceğini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hayvancılık Faaliyetlerini Destekliyor - Son Dakika


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