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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İncesu ilçesinde yola 7,5 milyon TL yatırım yapıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İncesu ilçesinde yola 7,5 milyon TL yatırım yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde yoğun olarak kullanılan 3 kilometrelik yolda asfalt çalışmalarına başladı. Altyapı çalışmaları hariç 7,5 milyon TL yatırım maliyeti olan bu çalışma ile yol yenilenerek bölge halkının hizmetine sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İncesu ilçesinde yola 7,5 milyon TL yatırım yapıyor
29.12.2023 - 10:50,
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde yoğun olarak kullanılan 3 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda, altyapı çalışmaları hariç 7 milyon 500 bin TL yatırım maliyetli asfalt çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezi ve ilçelerde bir yandan yeni altyapı şebekeleri tesis edilirken diğer yandan mevcut altyapı hatlarında iyileştirme çalışmaları yapılarak bu çalışmalar sonrası deforme olan yol yüzeyleri de sıcak asfaltla buluşturuluyor. Elverişli hava şartlarını fırsata çevirerek şehrin her köşesinde yatırımlarını hızla sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan ve altyapı çalışmaları sonrası eski konforunu yitiren 3 kilometrelik yolda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve altyapı kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde çalışmalara başladı. Yaklaşık 30 personelden oluşan ekip, 2 asfalt serici, yeterli sayıda silindir ve nakliye araçları dahil 20'ye yakın iş makinesi ile özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 3 kilometre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki söz konusu yol, çalışmaları ardından yenilenmiş yüzüyle, yapılan yatırımlarla cazibesini her geçen gün arttıran Süksün Mahallesi ve TOKİ bölgesinde ikamet eden vatandaşların hizmetine sunulacak. Büyükşehir belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla altyapı sorunu çözülen mahalleden İncesu ilçe merkezine ve Kayseri Ankara karayoluna ulaşım, konforlu hale getirilmiş olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsalı ihya eden çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği Süksün Mahallesi'ndeki yol çalışmasının yatırım maliyeti, altyapı çalışmaları hariç, yaklaşık 4 bin 500 ton sıcak asfaltın üretim, serim ve nakliyesi ile birlikte yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olarak hesaplandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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