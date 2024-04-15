Kayseri Büyükşehir Belediyesi Karavan Park Projesi\'ni Hayata Geçiriyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre katkı sağlayacak ve yeni bir turizm destinasyonu olacak iki bölgede Karavan Park Projesi'ni hayata geçireceklerini söyledi.

Köklü tarihi, canlı doğası ve kendine özgü kültürü ile Anadolu'nun merkezindeki turizm kenti Kayseri'nin turizm potansiyelini arttırmaya devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine özel bir projeye imza atıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6 bin yıllık tarihi ve kültürel geçmişe sahip Kayseri'yi Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri yapma yönünde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Turizmi çeşitlendirdiklerini ve şehre katkı sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, "Hem Erciyes Dağı'mızda hem de Sarımsaklı bölgemizde iki alanda Karavan Park'ı hayata geçireceğiz" dedi.

Büyükkılıç, günümüzde değişen turizm tercihlerinin yerini yavaş yavaş alternatif turizm türlerine bırakmaya başladığını ifade ederek, "Kamp/karavan turizmi özellikle son yıllarda iyice artış göstermiş ve talep edilir duruma gelmiştir. 2020 yılından beri yaşanan küresel pandemi süreciyle birlikte bu konuda tercihler de bundan etkilenmiş ve insanların doğa ile baş başa ve sakin zaman geçirme isteği artmıştır" diye konuştu.

"İlimiz Turizm Gelirleri ve Çeşitliliği Arttırılacaktır"

Kayseri'nin yeni bir turizm destinasyonu olmak için birçok faaliyette bulunduklarını belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erciyes Turizm Merkezi de bu doğrultuda önemli başarılara imza atmaktadır. İşte ilimizdeki turizm çeşitliliğini arttırmak amacıyla belediyemizce karavan parkları hayata geçireceğiz. İlki Erciyes Dağı'nda ve ardından Sarımsaklı'da olmak üzere karavan parkların yapımına başlanacaktır. Erciyes'in önemli yaz faaliyetlerinden biri olacağı düşünülen karavan park ile ilimiz turizm gelirleri ve çeşitliliği arttırılacaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, projede karavanların tüm ihtiyaçlarını giderecek şekilde elektrik, su, duş, tuvalet ve mutfak gibi alt ve üst yapı çalışmaları ile karavan kullanımına özel bir alan hazırlandığını, karavan parklarının şehrin gürültüsünden uzaklaşıp bölgelerin muhteşem havasından faydalanmak isteyenler için özel bir alan olacağını söyledi. - KAYSERİ