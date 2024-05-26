Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na 40 Milyon TL'lik Araç Filosu Eklendi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na 40 Milyon TL'lik Araç Filosu Eklendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı\'na 40 Milyon TL\'lik Araç Filosu Eklendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın hizmetlerinde kullanılmak üzere 40 milyon TL maliyetli araçları filosuna ekledi. Yapılan çalışmalarla Pınarbaşı ilçesi devlet yolu bağlantısı, Bahçecik karşısındaki Karahacılı hattında 900 ton BSK malzemesi kullanılarak konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti sağlandı.

26.05.2024 11:42  Güncelleme: 11:44
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 40 milyon TL maliyetli araç filosuna eklediği araçlar, Pınarbaşı devlet yolu bağlantısı Bahçecik karşısı, Karahacılı hattında çalışma yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 40 milyon TL tutarındaki 1 adet paletli asfalt serici (finişer), 1 adet demir bandajlı (tandem) silindir ve 1 adet lastik tekerlekli vabıl silindiri, makine parkı bünyesine eklendi. Yeni alınan iş makineleri ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kendi ekip ve personelleri ile ilk çalışmasını Pınarbaşı ilçesi devlet yolu bağlantısı, Bahçecik karşısındaki Karahacılı hattında yaptı. Yeni alınan söz konusu araçlar ile Pınarbaşı'daki yapılan yol çalışmalarında 900 ton BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) malzemesi kullanıldı. 1 milyon 770 TL maliyetli çalışmalar ile konforlu ve güvenli bir ulaşım hizmeti verilmiş olacak.

Çalışmaların hedefler doğrultusunda tüm hızı ile devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na 40 Milyon TL'lik Araç Filosu Eklendi - Son Dakika
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