Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mart Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Mart Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilirken, mecliste, 65 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Meclis öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem büyükşehir belediye başkanlarından merhum Niyazi Bahçecioğlu'nu, vefatının 12'nci yıldönümünde rahmetle andı. Meclis toplantısında 36 asıl, 29 ek olmak üzere toplam 65 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Büyükşehir'den üreticilere destek sürüyor

Meclis gündem maddeleri arasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak proje yürütülmesi ve proje kapsamında yüzde 50'si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50'si çiftçiler tarafından sağlanmak üzere yapılacak olan ortak iş birliği protokolünü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ya da görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşüldü. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ