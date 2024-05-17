Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeleri Ücretsiz Gezilebilecek - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeleri Ücretsiz Gezilebilecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeleri Ücretsiz Gezilebilecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerin 18 Mayıs günü ücretsiz gezilebileceğini açıkladı.

17.05.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerin 18 Mayıs günü ücretsiz gezilebileceğini açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde 6 bin yılı aşkın tarihiyle çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, kenti müzeler şehri yapma yönünde gayretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren müzelerde 18-24 Mayıs Müzeler Haftası dolayısıyla 18 Mayıs'ta ücretsiz gezilebilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nden Milli Mücadele Müzesi'ne, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nden Basın Müzesi'ne kadar kazandırdığımız yeni müzelerle birlikte kadim kent Kayseri'mizi müzeler şehri yapmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Barındırdığı tarihi ve doğal zenginleri ile açık hava müzesi olan kenti müzeleriyle de anılır hale getirmek için büyük bir çaba sarf ettiklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Müzelerimiz, ilk, orta ve lise düzeyinde okullar, üniversite öğrencileri, yerli ve yabancı turistler ve turist kafileleri, kamu kurum ve kuruluşlarının proje gezileri gibi etkinliklerle dolup taşıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren müzelerimiz, 18 Mayıs'ta ücretsiz gezilebilecek" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz ziyaretlerle, müzelere ilgiyi artırmak ve açık hava müzesi konumundaki Kayseri'nin tarihi değerlerine sahip çıkmak amaçlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Müzeleri Ücretsiz Gezilebilecek - Son Dakika

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