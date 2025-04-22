Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Akıllı Şehircilik Başarıları - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Akıllı Şehircilik Başarıları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Akıllı Şehircilik Başarıları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehirler Portalı'nda yer alan 134 proje ile ödüller kazanarak akıllı şehircilik alanında örnek bir model haline geldi. 'A-Kayseri Yapay Zeka Aracı' gibi yenilikçi projelerle şehir yaşamını daha konforlu hale getiriyor.

22.04.2025 11:34  Güncelleme: 11:37
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik alanında kurduğu daire başkanlığı ve bugüne kadar gerçekleştirdiği uygulama ile projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Projeleri ödül alan Büyükşehir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki 'Akıllı Şehirler Portalı'nda, hayata geçirdiği 134 akıllı şehir uygulaması ile başarılı örnekler arasında gösterildi.

Kayseri'de günün şartlarına ve gelişen teknolojiye uygun bir şekilde yerel yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmeye özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu proje ve uygulamalarla hem şehrin yaşam kalitesi ile konforunu arttırıyor, hem de örnek gösterilen şehirlerarasında rol model oluyor.

134 Proje ve Uygulama Bakanlığın Başarılı Örnekleri Arasında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren Akıllı Şehirler Portalı'nda yer bulan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehircilik kapsamındaki 134 proje ve uygulaması 'başarılı örnek' olarak nitelendi.

Toplam 25 Şehir İçerisinde Kayseri de Yer Aldı

Bakanlığın Akıllı Şehirler Portalı'nda Kayseri, başarılı ve örnek olan akıllı şehircilik projeleri ile uygulamaları doğrultusunda, aralarında büyükşehir ve büyükşehir statüsünde olmayan toplam 25 il içerisinde yer aldı.

Söz konusu 134 proje ile uygulama arasında GES projesi, Dijital Arşiv Dönüşümü, İmar Planlarının Sayısallaştırılması, Erişilebilir Sesli Yaya Butonu ve buna benzer pek çok ulaşıma, enerjiye, imara, sosyal ve kültürel faaliyetler ile altyapıya yönelik projeler ile uygulamalar bulundu.

Büyükşehir'den Şehir Altyapısında Akıllı Devrim Olarak Nitelendirilen Ödüllü Proje 'A-Kayseri Yapay Zeka Aracı'

Yerel yönetimler konusunda basın yayın faaliyetini gerçekleştiren kuruluşlar tarafından ödüle layık görülen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik alanındaki projesi 'A-Kayseri Yapay Zeka Aracı' uygulaması şehir altyapısında akıllı devrim olarak nitelendiriliyor.

Test süreçleri başlayan bu yenilikçi sistem, şehir içindeki logar kapakları, menholler, kaldırımlar, asfalt ve totemler gibi altyapı unsurlarını sürekli olarak izleyerek, muhtemel arızaları anlık olarak tespit edip bildirmeyi içeriyor.

Yüzde 95'e varan doğruluk oranıyla çalışan A-Kayseri projesi ile gelişmiş görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları sayesinde, mekansal ve zamansal farklılıkları analiz ederek şehir genelindeki bakım ve onarım süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Bu akıllı sistem, zamandan tasarruf sağlarken, kaynakların daha etkin kullanımına imkan tanıyor. Öte yandan ise şehir güvenliğini arttıran uygulama, daha güvenli, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir şehir için teknolojiyi vatandaşın hizmetine sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, diğer akıllı şehircilik projelerinden dolayı da ödüllere layık görüldü. Büyükşehir, Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi'nde (TÜBİTEM 2025) Kayseri Bilim Merkezi ile 'Uzun Soluklu Emek' ödülü elde etti. Büyükşehir Belediyesi öte yandan 'Akıllı Ulaşım Sistemleri Yönetimi ve Raporlama Platformu' ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri'nde, jüri özel ödülüne layık görüldü. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Akıllı Şehircilik Başarıları - Son Dakika

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