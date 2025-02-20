Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Destek Projesi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Destek Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Arıcılara Destek Projesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, arıcılara destek sağlamak amacıyla 'Kovan Sizden Arı Bizden Projesi'ni hayata geçiriyor. Başvurular 24 Şubat 2025'te başlayacak.

20.02.2025 11:48  Güncelleme: 11:50
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi; tarımsal üreticilerin yanında olduğunu bir kez daha göstererek, bal damlayacak bir projeye daha imza attı. Uygulamaya konulan Kovan Sizden Arı Bizden Projesi'ne başvurular başlıyor.

Üreteni 'baş tacı' olarak niteleyen ve her zaman destekçisi olduğu çiftçilere yönelik proje, destek ve hizmetlerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından, hayata geçirilen 'Kovan Sizden Arı Bizden Projesi' kapsamında başvuruda bulunan arıcılara, 2 adet arılı kovan desteği verileceği duyuruldu. Tarım ve hayvancılık alanında kentteki üreticilerin en güçlü destekçisi olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, arıcılık alanındaki desteklerine bir yenisini daha ekleyerek hizmetini sürdürüyor. Bu istikamette, 2024 yılında 'Hobim Arıcılık Projesi' ile yoğun bir ilgi gören büyükşehir belediyesinin arıcılık destekleri, 2025 yılında 'Kovan Sizden, Arı Bizden Projesi' ile devam ediyor. Proje çerçevesinde hak kazanan 300 vatandaşın her birine 2'şer adet, toplamda 600 adet arı kolonisi dağıtımı yapılacak. Verilecek her bir arı kolonileri 8 çerçeveden oluşacak, destekten faydalanmaya hak kazananlara, 16 çerçeve içeren, tek katlı 2 kovan, Belfaks, Karniyol veya Birinci Melez Irkı arı desteği sağlanacak. Projeye başvuru için KAYMEK ihtisas kurslarını başarıyla tamamlamış sertifika sahipleri, diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifika sahipleri, Arı Kayıt Sistemi'nde kaydı bulunanlar ve Arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen Ön Lisans veya Lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilecek. 24 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak başvurular, 27 Şubat 2025 Perşembe günü sona erecek.

Başvuruya ve projeye ilişkin detaylı bilgiye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi resmi web sitesinde yer alan https://www.kayseri.bel.tr/haberler/duyuru-kovan-sizden-ari-bizden-projesi23778 adresli linkten erişilebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Destek Projesi - Son Dakika

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