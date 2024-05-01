Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Emekli Vatandaşlara Hobi Bahçeleri - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Emekli Vatandaşlara Hobi Bahçeleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Emekli Vatandaşlara Hobi Bahçeleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı bölgelerinde emekli vatandaşlara yönelik 22 bin 647 başvurunun yapıldığı toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesinin kura çekimi sonucunda yeni sahiplerini buldu.

01.05.2024 11:50  Güncelleme: 12:14
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik 22 bin 647 başvurunun yapıldığı toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesinin yeni sakinleri, noter huzurunda çekilen kuralar ile belli oldu. 8 saat süren kura çekimi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Youtube kanalından da canlı olarak yayınlandı.

Büyükşehir Belediyesi, Altınoluk Hobi Bahçesi'nde 230 adet, Beştepeler Hobi Bahçesi'nde 204 adet, Karpuzatan Hobi Bahçesi'nde 703 adet, Cırgalan Hobi Bahçesi'nde 462 adet, Selçuklu Hobi Bahçesi'nde 569 adet ve Şeker Hobi Bahçesi'nde birinci kısım 144 adet ve ikinci kısım 231 adet olmak üzere toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla, Kayseri'deki emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarına ve keyifli, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için kente kazandırılan hobi bahçelerinde kura çekimi, gerçekleştirildi.

Hobi bahçesi için kuraya hak kazanan vatandaşlar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi, Basketbol Sahası'nda kura çekimine katıldı.

Büyük salonda, dev ekranda, noter tarafından dijital olarak çekilen kurayı izlemek isteyen vatandaşlar, kura çekimini yerinden takip etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Huzurlu bir şekilde kura çekimi yapıldı. Çekilişin sonuçları canlı yayınlandığı gibi, mesaj olarak kendilerine gönderilecek" dedi.

Hobi bahçelerin tamamının çekilişinin yapıldığını hatırlatan Türkmen, "Geçmişte gayri resmi devirlerin olduğu söyleniyordu, bugün noter huzurunda çekilişler yapıldıktan sonra iş çok sıkı tutularak, giriş, çıkışların kontrolü, devir yapılamaması konusuna çok dikkat edilecek, kime çıktıysa o kullanabilecek" diye konuştu.

22 bin 647 başvuru sahibinin katıldığı kura çekimi, 8'inci noter huzurunda daha disiplinli, daha huzurlu fayda sağlayacağı alfabetik sırayla hobi bahçeleri adına çekilişleri yapıldı.

Çekilişler, tamamen objektif olurken, çekilişin yapılmasını sağlayan program ve algoritmalar her türlü inceleme ve kontrole açık olarak hazırlandı.

Saat 10.00 ile 10.40 arası Altınoluk Hobi bahçesi çekilişi ile başlayan kura çekim töreni, saat 10.40-11.20 arası Beştepeler Hobi bahçesi çekilişi, saat 11.30-12.50 arası Cırgalan Hobi bahçesi çekilişi, saat 13.20-15.20 arası Karpuzatan Hobi bahçesi çekilişi, saat 15.30-17.10 arası Selçuklu Hobi bahçesi çekilişi, saat 17.10-17.35 arası Şeker Hobi bahçesi 1. Kısım çekilişi ve saat 17.35-18.15 arası Şeker Hobi bahçesi 2. Kısım çekilişi ile sona erdi.

Kura çekimi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanırken, çekilişleri heyecanla takip eden ve kura kendisine çıkan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Öte yandan kura çekiminde hobi bahçesi kazananların isimleri, https://kayseri.bel.tr/haberler/buyuksehirin-hobi-bahceleri-kura-cekimi-basladi213192132021320 adresinde yayınlandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Emekli Vatandaşlara Hobi Bahçeleri - Son Dakika

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