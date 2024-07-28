Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden ilçe mahallelerine fırın ve tandır evi hizmeti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden ilçe mahallelerine fırın ve tandır evi hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden ilçe mahallelerine fırın ve tandır evi hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçe mahallelerine geleneksel fırın ve tandır evi hizmeti sunarak takdir ve dua alıyor. Bünyan Kösehalıcı mahalle sakinleri, bu hizmetin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek teşekkür etti.

28.07.2024 14:32  Güncelleme: 14:34
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe mahallelerine yaklaşık 3 milyon TL maliyetle geleneksel fırın ve tandır evi hizmeti hem takdir hem de dua alıyor. Bünyan Kösehalıcı mahalle sakinleri, yapılan bu hizmetin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırsal hizmetleri planlarken ve uygularken, vatandaşın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ilçe mahallelerine fırın ve tandır evi yatırımları kazandırıldı. Bünyan İlçesi, Kösehalıcı Mahallesi'ne kazandırılan geleneksel fırını kullanan ev hanımları, yapılan bu hizmetten dolayı teşekkürlerini iletti. Yapılan bu hizmetin kendilerine büyük kolaylık sağladığını söyleyen kadınlar, "Allah razı olsun, bu hizmeti bize yapan Büyükşehir'e ve muhtara teşekkür ederiz. Bize bu kolaylığı, bu imkanı sağladığı için emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun" dedi. Bu çerçevede; Bünyan Kösehalıcı Mahallesi'nin yanı sıra Elbaşı Mahallesi, Talas Koçcağız Mahallesi, Kocasinan Ebiç Mahallesi ve Şabanlı Mahallesi'ne fırın yapan Büyükşehir ekipleri, Bünyan Köprübaşı Mahallesi, Pınarbaşı Artmak-Y.Karagöz, Kızılören ve Hasırcı mahalleri ile Sarız Yaylacı, Günesen ve B. Söbeçimen mahallerine ise tandır evi hizmeti, ilçe mahallerinde yaşayan halkın ekmek ihtiyaçlarını karşılamak üzere ilçe sakinlerine kazandırıldı.

2023 yılı içerisinde tamamlanan bu bölgelerde, 2024 yılında mahalle sakinlerinin ekmek ihtiyaçları fırın ve tandırlardan gideriliyor. Bu hizmet kapsamında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı toplam 2 milyon 946 bin 804 TL harcama yaparken, mahalle fırını ve tandırı yapım işleri önümüzdeki dönem de devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden ilçe mahallelerine fırın ve tandır evi hizmeti - Son Dakika

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