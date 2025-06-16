Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nden Yaz Dönemi Sanat Kursları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Sanat Akademisi bünyesinde düzenlediği yaz kursları için kayıt sürecini 16 Haziran Pazartesi itibariyle başlattı. Kayıtları yoğun ilgi gören, 9-15 yaş çocuklar ve 16 yaş üzeri yetişkinlere yönelik kurslar, sanatseverleri yaz boyunca sanatla buluşturacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kültür ve sanata verdiği önem istikametinde faaliyetlerini sürdüren büyükşehir belediyesi, Sanat Akademisi'nde yaz dönemi kurs kayıtlarını almaya başladı. Kurslar, her yaştan vatandaşın sanatsal gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. Yaz kursları kapsamında çocuklar 9-15 yaş, yetişkinler ise 16 yaş ve üzeri olmak üzere iki ayrı grupta eğitim alacak. Çocuklara yönelik kurslarda bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt branşlarında eğitim verilecek. Yetişkin grubunda ise bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt yer alıyor. Sanat Akademisi Yaz Kursları için kayıtlar, 16 Haziran Pazartesi günü başladı. Son başvuru tarihi ise 27 Haziran Cuma olarak açıklandı. Kayıtlar başlar başlamaz, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Kayıt işlemleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Sanat Akademisi Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı No: 48 adresinden yapılıyor. Kurslara başvurmak isteyenlerin 1 adet fotoğraf, 1 kimlik fotokopisi ile birlikte 600 TL kayıt ücretini teslim etmeleri gerekiyor.

Sanat Akademisi Yaz Kursları hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlardan bilgi edinebiliyor. - KAYSERİ