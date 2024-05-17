Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Stratejik Planlama Eğitimi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Stratejik Planlama Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Stratejik Planlama Eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir ve 4 ilçe olmak üzere 5 belediyenin personeline yönelik Stratejik Planlama Eğitimi düzenlendi.

17.05.2024 10:02  Güncelleme: 10:03
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir ve 4 ilçe olmak üzere 5 belediyenin personeline yönelik Stratejik Planlama Eğitimi düzenlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, halka hizmetlerini daha etkin ve düzenli bir şekilde sunmak ve hedeflere yönelik adımları atmak üzere çalışmalarını yasalarla da belirtildiği üzere stratejik planlamalar doğrultusunda sürdürüyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından Stratejik Planlama Eğitimi gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Strateji Geliştirme Şube Müdürü Mehmet Özsürtmeli'nin sunumunda gerçekleşen eğitime Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Develi belediyelerinden personel katılım gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk eğitimde yaptığı konuşmada, Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra 5 yıllık stratejik planların 6 ay içerisinde hazırlanması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra belediye başkanlarımız 5 yıllık stratejik planlarını hazırlayıp buna göre de diğer çalışma programları olan performans programı, faaliyet raporları, iç kontrol raporları buna benzer çalışmaları sırası ile yapmak zorunlulukları var. Bu yasayla bize emredilmiş bir görev. Bu görevi aynı zamanda da bizim kurumlarımızı daha iyi yönetebilmek adına yapmayı tercih ettiğimiz planlamalarımızın bir parçası olarak bugün burada, daha önce de yapmış olduğunuz, bildiğiniz ama tekrarında fayda gördüğümüz, eğitiminde fayda gördüğümüz stratejik planlama ile ilgili eğitimi bugün burada arkadaşlarımız sunuyorlar."

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı ise Stratejik Plan Çalışmaları ile ilgili sürecin Mahalli İdareler Seçimleri'nden sonra başladığını ve 6 ay içerisinde bu sürecin tamamlanması gerektiğini ifade ederek, söz konusu süreçte mevzuata ilişkin bir eğitim çalışması düzenlemek istediklerin dile getirdi.

Düzenlenen eğitime Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Mustafa Türkmen ile daire başkanlarının yanı sıra çok sayıda Büyükşehir ve ilçe belediyeleri personeli katılım gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Personeline Stratejik Planlama Eğitimi - Son Dakika

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