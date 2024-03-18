Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Sofralarını Ziyaret Etti

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her Ramazan ayında geleneksel olarak kurdukları iftar çadırını ziyaret ederek, Kayserililerin Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla bu yıl Ramazan ayı boyunca iftar sofralarını Cumhuriyet Meydanı, Hunat Hatun Medresesi yanı, Kurşunlu Camii karşısı ve Seyyid Burhaneddin Türbesi yanında kurdu.

Kurduğu iftar sofralarında binlerce Kayseriliyi ağırlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da Seyyid Burhaneddin Türbesi yanında kurulan iftar sofrasını ziyaret etti.

Vatandaşların sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin Ramazan-ı Şerif'lerini tebrik etti.

Büyükkılıç, 11 Ayın Sultanı Ramazan ayında iftar buluşmalarını geleneksel hale getirdiklerini, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatmaya bu yıl da devam ettiklerini ifade etti.

Kayseri Büyükşehir olarak sıcak bir yuva ve büyük bir aile mantığı içerisinde sofralarını Kayserililerle paylaştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu kutlu ayda, birlik ve beraberliği pekiştirmek için kente yayılan iftar sofralarında el ele verdiklerini söyledi. - KAYSERİ