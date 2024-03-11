Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı\'nda İftar Sofralarını İki Noktada Kuracak

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı'nda geleneksel olarak verdiği iftar sofralarını bu yıl iki noktada kuracak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYTUR, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla bu yıl Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarını Cumhuriyet Meydanı'nda ve Hunat Hatun Medresesi yanında kurdu. Kurduğu iftar sofralarında binlerce Kayseriliyi ağırlayacak olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergileyecek. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nda iftar buluşmalarını geleneksel hale getiren Büyükşehir Belediyesi, dayanışmanın bereketini iftar sofralarında yaşatmaya bu yıl da devam edecek. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mübarek Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, Cumhuriyet Meydanı'nda ve Hunat Hatun Medresesi kurulan iftar sofralarıyla Kayserilileri buluşturacak.

Kayseri Büyükşehir, sıcak bir yuva ve büyük bir aile mantığı içerisinde bu kutlu ayda, birlik ve beraberliği pekiştirmek için kente yayılan iftar sofralarında el ele veriyor, soframızdaki bereketi Kayserililerle paylaşacak. - KAYSERİ