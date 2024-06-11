Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Devam Ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları 14 Haziran Cuma günü sona eriyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sanata ve sanatçıya değer vererek kente değer katma vizyonu doğrultusunda çeşitli kültür sanat etkinlikleri ve zengin içerikli kurslar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde vatandaşlara kurs hizmeti sunan Sanat Akademisi ile çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her kesimden vatandaşın yeteneklerini keşfetmesine imkan tanımaya devam ediyor.

11.06.2024 11:28
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları sürüyor. 3 Haziran Pazartesi günü başlayan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları 14 Haziran Cuma günü sona eriyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sanata ve sanatçıya değer vererek kente değer katma vizyonu doğrultusunda çeşitli kültür sanat etkinlikleri ve zengin içerikli kurslar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde vatandaşlara kurs hizmeti sunan Sanat Akademisi ile çocuklar ve yetişkinler olmak üzere her kesimden vatandaşın yeteneklerini keşfetmesine imkan tanımaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Sanat Akademisi Yaz Kursları için kayıtları 3 Haziran Pazartesi günü başlatan Büyükşehir Belediyesi, çeşitli enstrüman, resim ve tiyatro kursları ile sanatseverlere zengin içerikli kurslar vermeye hazırlanıyor.

Kayıtlar için son tarih 14 Haziran Cuma

Kayserililerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları kayıtları için son tarih 14 Haziran Cuma günü olarak belirlenirken, kurslar kapsamında çocuklar 9-15 yaş ve yetişkinler 16 yaş üzeri olmak üzere iki kategoride eğitimler planlandı.

Sanat Akademisi Yaz Kursları'nda çocuklar 9-15 yaş kategorisinde bağlama, gitar, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, yan flüt; yetişkinler 16 yaş ver üzeri kategorisinde bağlama, bateri, gitar, halk oyunları, keman, ney, piyano, resim, tiyatro, ud ve yan flüt braşlarında eğitimlerle kültür sanat hizmeti sunuluyor.

Kursa kayıtlar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Merkez Konservatuarı Erenköy Mahallesi Talas Bulvarı NO: 48 adresinden, 1 fotoğraf, 1 kimlik fotokopisi teslim edilerek ve 300 TL kayıt ücreti ödenerek yapılabilecek.

Ayrıca sanatseverler Sanat Akademisi Yaz Kursları hakkında detaylı bilgiye 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlar üzerinden ulaşabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi Yaz Kursları Kayıtları Devam Ediyor - Son Dakika
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