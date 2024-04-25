Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılığa Büyük Destek Sağlıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi hem merkezde hem de kırsalda herkesin, her kesimin belediyesi olmayı sürdürüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çiftçi ve besicilere yaptığı destekle üreticinin de belediyesi oldu.

6360 sayılı kanunun getirdiği yeni büyükşehir yönetimi modelinde belediyelerin tarım ve hayvancılığı destekleme görevlerini ve sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirmeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar tarafından beğeni toplarken, kamu yöneticileri tarafından da övgü alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav'dan Tarıma Yaptığı Destek Bakımından İlk ve Tek Nitelemesi

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, tarım destekleri kapsamında paylaştığı bilgilerde, Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği destek miktarı göz önünde bulundurulduğunda Büyükşehir'in Türkiye'de ilk ve tek belediye olduğunu vurguladı.

5 yıl içerisinde Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yaklaşık 500 milyon TL'lik bir desteklemeyi Kayserili çiftçilere aktardığını hatırlatan ve bu desteğin Türkiye'de ilk ve tek olduğunun altını çizen İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav, "Verilere baktığımızda Kayseri Büyükşehir Belediyemiz sadece tohum desteği vermemiş çiftçilerimize aynı zamanda alet, ekipman desteği, tarımsal sulama desteği, mera ıslah projelerinde destek, sıvat desteği birçok destekle birlikte yaklaşık 500 milyon TL'lik bir desteklemeyi 5 yıl içerisinde Kayserili çiftçilerimize vermiştir. Bu Türkiye'de ilk ve tektir" diye konuştu.

Büyükkılıç'a Saklav'dan Gönülden Teşekkür

İl Tarım ve Orman Müdürü Saklav, bu denli büyük destekten dolayı Başkan Büyükkılıç'ı canı gönülden kutladığını dile getirerek, "Bundan dolayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a, nezdinde tüm belediye yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni dönemde de artarak devam etmesini talep ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Tarım ve hayvancılığa desteklerin süreceğine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise tarım alanında kendi kendine yeten şehir olmanın önemine vurgu yaparak, "Üreteceğiz, ihraç edeceğiz, katma değer sağlayacağız, istihdama vesile olacağız ve böylece ülkemize en büyük desteği yapmış olacağız" dedi. - KAYSERİ