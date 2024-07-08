Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 82 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

08.07.2024 16:32  Güncelleme: 16:33
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 82 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2024 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Mecliste 42 asıl, 40 ek olmak üzere toplam 82 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis üyeleri, gündem maddeleri arasında yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin daha ekonomik ve hızlı yürütülebilmesi amacıyla 30 adet kamyon alımının yapılması için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebini görüştü. Talep üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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