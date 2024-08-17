Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yarı Maratonu için Kayıtlar Başladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yarı Maratonu için Kayıtlar Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yarı Maratonu için Kayıtlar Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Koramaz Vadisi' temalı 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda ücretsiz gerçekleşecek halk koşusu için kayıtlar başladı. Büyükşehir Spor A.Ş. Kayseri'de maratonun da gelenekselleşmesi için 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganıyla geniş katılımlı bir etkinlik şeklinde 3 yıldır süren Büyükşehir'in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun dördüncüsünü gerçekleştirecek. Sadece Kayseri halkını değil, tüm Türkiye'yi ve dünyayı spora teşvik eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor. Bu yıl tema 'Koramaz Vadisi'. Kayıtları yoğun ilgi ile devam eden Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun bu yıl teması tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan 'Koramaz Vadisi' olarak belirlendi. Bu yıl 22 Eylül 2024 Pazar günü düzenlenecek olan 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 21K ve 10K kayıtları devam ederken, Halk Koşusu kayıtları da 16 Ağustos 2024 itibariyle başladı. Katılımın ücretsiz olduğu Halk Koşusu için ilerleyen günlerde kit içerikleri ve ödüllerin paylaşılması planlanıyor. Kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com sitesi üzerinden yapılıyor. Katılımcılar, hem spor yapıp çeşitli etkinliklerle eğlenirken hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumundaki Kayseri'nin tanıtımını yapacak.

17.08.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 'Koramaz Vadisi' temalı 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda ücretsiz gerçekleşecek halk koşusu için kayıtlar başladı.

Büyükşehir Spor A.Ş. Kayseri'de maratonun da gelenekselleşmesi için 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganıyla geniş katılımlı bir etkinlik şeklinde 3 yıldır süren Büyükşehir'in Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun dördüncüsünü gerçekleştirecek.

Sadece Kayseri halkını değil, tüm Türkiye'yi ve dünyayı spora teşvik eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek spor yapılmasını, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor.

Bu yıl tema 'Koramaz Vadisi'

Kayıtları yoğun ilgi ile devam eden Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nun bu yıl teması tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla UNESCO Geçici Dünya Miras Listesi'nde yer alan 'Koramaz Vadisi' olarak belirlendi.

Ücretsiz halk koşusu için kayıtlar başladı

Bu yıl 22 Eylül 2024 Pazar günü düzenlenecek olan 4'üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'na 21K ve 10K kayıtları devam ederken, Halk Koşusu kayıtları da 16 Ağustos 2024 itibariyle başladı. Katılımın ücretsiz olduğu Halk Koşusu için ilerleyen günlerde kit içerikleri ve ödüllerin paylaşılması planlanıyor. Kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com sitesi üzerinden yapılıyor.

Katılımcılar, hem spor yapıp çeşitli etkinliklerle eğlenirken hem de tarihi ve doğal güzellikleri ile açık hava müzesi konumundaki Kayseri'nin tanıtımını yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yarı Maratonu için Kayıtlar Başladı - Son Dakika

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