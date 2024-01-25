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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeni Yol Yapımında Son Aşamaya Geldi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeni Yol Yapımında Son Aşamaya Geldi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Karpuzatan Caddesi ile Kumsmall AVM'yi birbirine bağlayan yeni yol yapımında sona yaklaşıyor. Yolun maliyeti 5 milyon 250 bin TL olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yeni Yol Yapımında Son Aşamaya Geldi
25.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 10:01
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Karpuzatan Caddesi ile Kumsmall AVM'yi birbirine bağlayan bin 100 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki yeni yol yapımında sona yaklaştı. Bu çerçevede 3 bin 500 ton sıcak asfaltın kullanılacağı yeni yolun maliyeti, 5 milyon 250 bin TL'yi bulacak.

Ulaşım konforunu arttırarak sürücülere daha güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı tanıyacak yatırımları sürdüren büyükşehir belediyesi, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol çalışmaları yapıyor. Büyükşehir belediyesi, yol ağını genişletmek için planlamalar yaparak yeni yolları hizmete açıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yolda hummalı bir çalışma yaptı. Bu planlamalardan biri olan Karpuzatan Caddesi ile Kumsmall AVM'yi birbirine bağlayan bin 100 metre uzunluğunda 8 metre genişliğindeki gidiş-geliş olarak çalışacak yol, hizmete açılacak. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından elverişli hava şartlarını fırsat bilinerek, asfalt çalışmalarına başlanırken, yol yapım çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak.

Bu çalışmalar için toplam 3 bin 500 ton sıcak asfalt planlanırken, yapılan bu çalışmanın yatırım bedeli 5 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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