Kayseri'de 1 Mayıs Kutlaması: Hak Arayışı Vurgusu
Kayseri'de 1 Mayıs Kutlaması: Hak Arayışı Vurgusu

05.05.2026 22:52
1 Mayıs'ta konuşan Türk-İş Başkanı Güven, güvenli çalışma hayatı ve eşit haklar talep etti.

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen programda açıklama yapan Türk-İş Kayseri İl Başkanı ve Koop-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven; "Çalışanların özgürce, korkmadan hak arayabildiği bir çalışma hayatı güvence altına alınmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Türk-İş ve Koop-İş Sendikası yönetimi ve üyeleri katıldı. Programda toplanan üyeler pankartlar açarak, sloganlar eşliğinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Düzenlenen programda açıklama yapan Türk-İş Kayseri İl Başkanı ve Koop-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Güven, "1 Mayıs, emeğin değerini hatırlatan; dayanışmanın, birlikteliğin ve ortak mücadelenin anlam kazandığı bir gündür. Bugün dünyanın dört bir yanında işçiler, alın terinin karşılığını almak ve insanca çalışma şartlarına ulaşmak için seslerini birlikte yükseltmektedir. Emeğin değersizleştiği, geçim şartlarının ağırlaştığı bir dönemde bulunmaktayız. Bugün burada yalnızca sorunları değil, umudu da büyütmek için bir aradayız. Farklı işyerlerinden gelmekteyiz ancak hepimizi birleştiren ortak bir gerçek bulunmaktadır: Bu ülkenin değerini de geleceğini de emeğimizle biz kurmaktayız. Bugün buradayız" dedi.

Güven, korkunun değil güvenin hakim olduğu iş yerlerinin olması gerektiğini söyleyerek; "Çalışma hayatındaki baskılar yalnızca bununla sınırlı değildir. İşyerlerinde mobbing, taciz ve şiddet birçok çalışanın karşı karşıya kaldığı bir gerçekliktir. Korkunun değil güvenin, baskının değil saygının hakim olduğu işyerleri oluşturulmalıdır. Şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkesi benimsenmeli, çalışanların onuru korunmalıdır. Taşeron işçilerin sorunları hala çözülebilmiş değildir. Kadro dışında kalanlar, aynı işi yapmalarına rağmen farklı haklara tabi tutulmakta ve ciddi bir adaletsizlik yaşamaktadır. Kamuda çalışan tüm işçilerin eşit haklara ve güvenceli çalışma şartlarına kavuşması sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Güven'in Kahramanmaraş'taki okul saldırısı nedeniyle kutlama yapmayacaklarını belirtmesinin ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

