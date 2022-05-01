Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı - Son Dakika
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Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

01.05.2022 15:23
Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

Kayseri'de çeşitli sendika, parti ve STK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelerek, etkinlik düzenledi.

Kayseri'de çeşitli sendika, parti ve STK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya gelerek, etkinlik düzenledi.

Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Kayseri'de sendika, parti ve STK üyelerinin katılımı ile bir dizi etkinlik düzenledi. Gevher Nesibe Mahallesi'nde bulunan Tekin Sokak üzerinde buluşan üyeler, buradan davullar ve zurnalar eşliğinde Mimarsinan Parkı'na yürüdü. Ellerindeki pankartlar ile 1 Mayıs'ı kutlayan sendika üyeleri, gönüllerince eğlendi. Ayrıca, etkinliğe katılan çocuklarda renk kattı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Öte yandan, polis ekipleri de kutlamaların yapıldığı cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yolu trafiğe kapatan ekipler, kutlama alanına gelenleri ise didik didik aradı. Polis drone kamerası da herhangi bir olumsuzluk olmaması için etkinlik boyunca havada kaldı. - KAYSERİ

Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı
Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı
Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı
Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

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Sivil Toplum Kuruluşları, Sendika, 1 Mayıs, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı - Son Dakika
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