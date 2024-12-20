Kayseri'de 115 Fosil Keşfi - Son Dakika
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Kayseri'de 115 Fosil Keşfi

Kayseri\'de 115 Fosil Keşfi

Taşhan bölgesindeki kazılarda 2024'te 115 fosil bulundu, domuz kafatası önemli bir keşif.

20.12.2024 13:15
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Taşhan bölgesinde devam eden 7,5 milyon yıllık tarihi aydınlatma çalışmalarında, 2024 yılında 115 fosil bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Uzman Antropolog Ömer Dağ, "2024 çeşitlilik açısından verimli bir yıl oldu" dedi.

Geçen sezon yaklaşık 200 fosilin çıkarıldığı ve 7,5 milyon yıllık tarihe ışık tutacak Taşhan bölgesinde devam eden çalışmalarda 2024 yılında 115 fosil bulundu. Daha öncesinde fil, gergedan, zürafa ve üç toynaklı atlar gibi birçok canlı türüne ait kalıntıların bulunduğu kazıda primat arayışları da devam ederken bu sezon çalışmalar açısından önem taşıyan domuz kafatası da bulundu. Uzman Antropolog Ömer Dağ, domuz örneği keşfinin kendilerini heyecanlandırdığını ve bu örneklerin kolay bulunmadığını söyledi.

2024 yılında verimli bir kazı çalışması yaptıklarını söyleyen Ömer Dağ, "2024 yılında çalışmalarımıza yine Taşhan, Çevril mevkide devam ettik. Son zamanlarda bir Hırka köye uğradık. Orada da bir yüzeye çıkmış fosillerimiz vardı. Onları da kurtardık. Çok verimli geçti aslında 2024 yılımız. Verimli olmasının sebebi aslında bir örnek olduk. Bu bahsettiğim örnek de domuz kafatası bulduk. Devasa bir domuz kafatasımız var. Şu an onun da konservasyonları, temizleme işlemleri devam ediyor. Değerli olmasının sebebi böyle büyüklükte bir kafatası daha önce denk gelmemişti. Özellikle suit dediğimiz domuz grubunda bu tarz örnekleri bulmak bizi heyecanlandırıyor ve keşfi de kolay olmuyor. O yüzden bizim için değerli. 2024'te toplam 110-115 civar bir fosil kaydımız mevcut. Bunları yine üç toynaklı atlarımız yoğunluklu olarak oluşturuyor. Dediğimiz gibi domuz grubumuzdan bir örneğimiz aslında birkaç örneğimiz var. Kafatası çok önemli bir örneğimiz. Zürafa dediğimiz örneklerimiz mevcut. Gergedanımız var. Bu sene aslında çeşitlilik anlamında da güzel bir yıl oldu diyebilirim. Çünkü farklı farklı türlere ait cinslere ait örnekleri keşfettik. Bunların içinde o domuz kafatasımız da ayrı bir renk kattı. İleriye dönük hedeflerimiz aslında burası çok verimli bir lokalite. Muazzam büyük fosiller sunan bir lokaliteye sahibiz. Bu lokalitenin verimli olmasından dolayı da her geçen yıl farklı farklı türleri keşfetmeyi planlıyoruz, hedefliyoruz. Çünkü her sene farklı farklı örnekler çıkıyor karşımıza. Olabildiğince envanter sayımızı sağlam tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bir paleontoloji müzesi açılacak. O müzede biz olabildiğince çeşitliliği arttırmaya çalışıyoruz. Çıkan örnekleri nasipse orada sergilemeyi planlıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 115 Fosil Keşfi - Son Dakika

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