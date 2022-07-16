Kayseri'de 15 Temmuz coşkusu

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Kayseri protokolü 'Demokrasi Yürüyüşü'nde buluşurken, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de yaptığı konuşmasında, "Halkımız sokaklarda bayraklarıyla, dualarıyla bu kalkışmayı engelledi "dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar Demokrasi Yürüyüşü yaptı. Atlı polislerinde eşlik ettiği yürüyüşte, Türk Bayrakları dalgalandırıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen protokol üyeleri, meydanı dolduran yüzlerce vatandaşı selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Hatice ve Yasin Kılıç kardeşler şehitlerin ismini sayarak, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Etkinlikler sonrasında konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek," Bundan 6 yıl önce akılların kabul edemeyeceği, vicdanların kaldıramayacağı, kalplerin kabullenemeyeceği bir alçaklıkla ülkemizin geleceğine engel olmak istediler. Ancak yine bundan 6 yıl önce halkımız sokaklarda bayraklarıyla, dualarıyla bu kalkışmayı engelledi. Bu benim Kayseri'de ilk 15 Temmuz kutlamam. 200 bin kişi Erciyes'in şahitliğinde meydanlardaydı. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Her zaman birçok yıkılışa ve dirilişe şahit olmuş Erciyes'in şahitliğinde Kayseri o gün kendisine yakışanı yapmıştı. Bugünde Kayseri kendisine yakışanı yapıyor" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Sakarya Meydan Muharebesi'nde, Çanakkale'de ne olduysa aynı şekilde 15 Temmuz gecesi de bu hainlere, kendi evlatlarına silah sıkan, bomba yağdıran, meclisini bombalayan, insanlarımızı acımasızca öldüren elinde Ay Yıldızlı Türk bayrağından başka bir şeyi olmayan sivilleri vuranlara 'dur' dediniz. Sizleri tebrik ediyoruz. Alnınızdan öpüyorum, iyi ki varsınız. Kayseri bu ülkenin gururu, Kayseri her zaman yerli ve milli duruşuyla, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gecenin o saatinde 'biz buradayız. Hainler siz neredesiniz?' dedi. Çok şükür bugün o dönüm noktasının 6'ıncı yıl dönümünü kutluyoruz. Adeta uçurumun kenarından dönüş olarak değerlendiriyoruz ve bu vatan bize kolayına verilmedi. Cennet Yiğitler, Kübra Doğanaylar, Kayserimizin gururu, Kayserimizin 15 Temmuz şehitleri. Sizler bu ülkenin olmazsa olmazı adeta çimentosusunuz. O açıdan siz olmazsanız elbette hiçbir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Programda konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel'de birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Program Büyükşehir Belediyesi SPOR A.Ş. tarafından düzenlenen 'Türkiye Aşkına Bisiklet Turu' yarışmacılarının Vali Gökmen Çiçek'e bayrak teslim etmesinin ardından, İsmail Altunsaray'ın konseriyle son buldu. - KAYSERİ