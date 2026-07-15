Kayseri\'de 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nı doldurdu. Kayseri protokolü 'Demokrasi Yürüyüşü'nde buluşurken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri, Türkiye'nin her ihtiyaç duyduğu anda dimdik ayakta olduğu gibi o gün de ayaktaydı" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, Kartal Şehitliği'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar 'Demokrasi Yürüyüşü' yaptı. Atlı polislerinde eşlik ettiği yürüyüşte, Türk Bayrakları dalgalandırıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen protokol üyeleri, meydanı dolduran vatandaşları selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda; Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, 15 Temmuz şehitleri için dua etti. Programda açılış konuşması yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İyi ki varsınız. İyi ki Kayserimizin güzel insanları. Her zaman olduğu gibi dik duruyorsunuz. Elbette ki ezanımızı susturmak isteyenlere, salalarımızın önünü kesmek isteyenlere gereken dersi dün olduğu gibi bugün de yarın da verecek iradeyi gösteren her zamanki o kararlılıkla burada yer alıyorsunuz. Hatırlarsınız 15 Temmuz akşamını. 10 yıl önce, tam 10 yıl. Hep beraber buradaydık. Hep beraber hakkı haykırıyorduk. Hep beraber 'Bu vatan bölünmez' diyorduk. Hep beraber 'Bayrağımıza sahip çıkacağız' diyorduk. Hep beraber ihanet şebekesine, özellikle FETÖ ihanet şebekesine 'Dur' diyorduk. Elbette ki bunu yaparken sadece Kayserimiz değil; İstanbulumuz, Ankaramız ya da 81 ilimiz, Türkiye'mizin her yerinden haykırıyorduk. Fakat Kayserimiz bir başkaydı. Kayserimizin güzel insanları bir başkaydı. Evet, hayal değil. 200 bin insandan bahsediyoruz. Meydanlar dolmuştu, caddeler dolmuştu, sokaklar dolmuştu. Sabahlara kadar haykırıyordunuz Hakk'ı. Haykırıyordunuz 'Vatan bölünmez' diye bu gür sesle. Uyanık olacağız, unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi unutturmayacağız. Cennet Yiğit'leri unutturmayacağız. Kübra Doğanay'ları unutturmayacağız. Onlar şehit olmasaydı bugün biz burada bu bayrakları sallayamazdık. İşte onun için birbirimize sahip çıkacağız, şehrimize sahip çıkacağız, ülkemize sahip çıkacağız, vatanımıza sahip çıkacağız. Elbette bu ihanet şebekesi emeline ulaşamadı ama şunu da hiçbir zaman her birimiz unutmamalıyız. İhanet şebekeleri, bu ülkeye göz diken hainler hiçbir zaman bitmeyecektir. Onun için bu bilinçle, bu uyanık şekliyle her zaman uyanık olacağız ve adeta diri duracağız" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Tam 10 yıl önce, ama sanki dün gibi sanki geçen hafta, geçen ay, geçen yıl gibi. Acısı hüznü hala içimizde taptaze. Çünkü bizi bilmediğimiz yerden vurdular, bizi görmediğimiz yerden vurdular. Biz Türk milleti olarak tarihin ilk zamanlarından itibaren ortaya çıktığımız andan itibaren düşmanları biliyorduk. Bu millet tarihi süreç içerisinde Moğollar'ı gördü, Haçlılar'ı gördü, Yunanlılarla çarpıştı, İngilizlerle çarpıştı ama bilmiyorduk içimizden çıkan hainleri bilmiyorduk. Dolayısıyla felaketler, depremler görmüştük; ama böylesi bir ihanet görmemiştik. O yüzden hala, hala acısı taptaze. 'İrade bizim, Zafer bizim' diye bu sene çıktık. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, Cumhurbaşkanımızın 'Milletimize meydanlara çıkın, sokaklara çıkın' talimatıyla, sözüyle beraber milyonlar sokaklara çıkmıştı. İşte o gün Kayseri'de de 200 bin kişi meydanlardaydı. Ben tabi ki o gün burada yoktum ancak sizlerden dinledim, videolardan izledim. Siz bu meydandan Türkiye'ye nefes verdiniz, ses verdiniz. Türkiye'ye ferahlık verdiniz. Dolayısıyla Kayseri, Türkiye'nin her ihtiyaç duyduğu anda dimdik ayakta olduğu gibi o gün de ayaktaydı. Kayseri o gün iki tane kahramanıyla tüm Türkiye'ye gözyaşı döktürdü. Kübra Doğanay'lar, Cennet Yiğit'ler, Kayseri'nin evlatları, Kayseri'nin kız evlatları, Kayseri'nin kahraman iki özel harekat polisi hainler tarafından şehit edilmişti. Bunlar beraber büyümüştü, bunlar aynı okulda okumuşlardı. Aynı zamanda, aynı anda özel harekat polisi yani polis olmaya karar vermişlerdi. O gün hainlerle mücadele ederlerken şehit olmuşlardı. Biz 15 Temmuz'dan bir gün önce mezarları başında dua ettik. Dedik ki; Cennet Yiğit, Kübra Doğanay, daha binlerce Kübra Doğanaylar, Cennet Yiğitler yetişiyor. Siz rahat uyuyun. Sizleri unutmayacağız, unutturmayacağız. Sevgili Kayserililer, dünya döndükçe biz bu meydanda şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim Sancak Koşusu'nu tamamlayan gençlerden bayrak teslim alarak dalgalandırdı. - KAYSERİ