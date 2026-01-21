Kırsalda kapalı mahalle yolu kalmadı - Son Dakika
Kırsalda kapalı mahalle yolu kalmadı

Kırsalda kapalı mahalle yolu kalmadı
21.01.2026 11:35  Güncelleme: 11:37
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası 11 ilçede 197 kırsal mahalle yolunu yeniden ulaşıma açarak vatandaşların güvenli ulaşımını sağladı. 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalarla kapalı yol kalmadı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipi sonrası şehir merkezi ve kırsal mahallelerde yürüttüğü yoğun çalışmalarla 11 ilçede 197 kırsal mahalle yolunu yeniden ulaşıma açtı. 7/24 esaslı çalışmalar sonucu kırsal mahallelerde kapalı yol kalmadı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz halinde, kent genelinde ulaşımın aksamaması için kapsamlı bir yol açma seferberliği yürüttü. Şehir merkezi ile kırsal mahallelerde sürdürülen çalışmalar, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarının koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirildi.

Vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalarda, şehir merkezi ve kırsal mahallelerde toplam 156 araç ve 421 personel sahada görev aldı. Özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgelerde yol açma çalışmaları, öncelikli olarak ele alındı.

11 İlçede 197 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 148 personel ve 85 araç yoğun mesai yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Akkışla'da 3, Bünyan'da 20, Develi'de 10, Felahiye'de 8, Özvatan'da 5, Pınarbaşı'da 78, Sarıoğlan'da 9, Sarız'da 36, Talas'ta 4, Tomarza'da 15 ve Yahyalı'da 9 mahalle yolu olmak üzere 197 mahallenin toplam 1.544 kilometre uzunluktaki yol kesimi ulaşıma açıldı.

Ekiplerin 7/24 esaslı yoğun çalışmaları neticesinde kırsal mahallelerde kapalı yol kalmadı. Vatandaşların ulaşımında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına tüm bölgelerde yol genişletme ve temizleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

68 Günde 21 bin 160 Kilometrelik Yol Açıldı

Kırsal Hizmetler ekipleri tarafından bu sezon, 15 Kasım 2025 - 21 Ocak 2026 tarihleri arasında yürütülen 68 günlük kış çalışmaları kapsamında, kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Bu süreçte ekipler tarafından, 3 bin 477 kilometre yol ağındaki 467 mahalle ve 131 bağlı mezrada, toplam 21 bin 160 kilometre yol kat edilerek, 598 lokasyonda yollar ulaşıma açık hale getirildi.

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 201 personel ve 71 araç ile ana arterler, bulvarlar ve caddelerde yol açma ve genişletme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda kar temizliği çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkili olduğu süreçte şehir genelinde ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması için tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hava Durumu, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

