Evlendirme dairelerinde 26.06.2026 yoğunluğu

Kayseri'de evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak birçok çift nikah töreni için 26.06.2026'yı tercih etti.

Hayatlarını birleştirmek için özellikle 26.06.2026 tarihini seçen çiftler Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi'ne akın etti. Akılda kalıcı olması nedeniyle yoğun ilgi gören özel tarih, nikah salonunda yoğunluğa neden oldu. Unutulmaz hale getirmek ve kendilerine uğur getirmesini isteyen çiftler, özel günlerini anlamlı bir tarihle taçlandırmak için aylar öncesinden bu güne rezervasyon yaptırdı. Gün boyu 26 nikahın kıyılacağını aktaran Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu, "Bugün mesai başlangıcıyla birlikte nikahlarımız başladı. 26.06.2026 diğer özel günlerdeki gibi yoğun bir gün. Çiftlerimizi karşılıyoruz, nikahlarını kıymaya devam ediyoruz. Bugün mesai saati içerisinde 24 çiftimizin nikahlarına şahitlik edeceğiz. Tabi mesai saati dışında akşam düğün salonlarında da nikahlarımız var. Bugün toplam 26 nikaha şahitlik etmiş olacağız. Rabbim hepsine mutluluk versin. Bizim için her gün özel gün, çiftlerimizin mutlu günlerine şahitlik ediyoruz. Bugün de sıralı bir gün. Rabbim herkese mutluluk, huzur versin" dedi.

Unutulmaz tarih olması için nikah günlerini bu güne alan Emre Evmez, "Bizim hem 6. yılımıza denk geldi. Hem de 26.06.2026 unutulmaz bir tarih olması için bu günü tercih ettik. Özellikle bu günü seçtik, umarım diğer evlenen tüm çiftler için hayırlısı olur" ifadelerini kullandı. Simge Çelik ise "Özel bir gün, o yüzden bu tarihi seçtik. Umarım uğurlu olur" diye konuştu. - KAYSERİ