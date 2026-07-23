Kayseri'de 3 Firma Taklit Ürünlerle Açıklandı - Son Dakika
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Kayseri'de 3 Firma Taklit Ürünlerle Açıklandı

Kayseri\'de 3 Firma Taklit Ürünlerle Açıklandı
23.07.2026 18:14
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Tarım Bakanlığı, Kayseri'de taklit ürün üreten 3 firmayı açıkladı. Detaylar haberimizde.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlerde 3 Kayseri firması da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan kontroller sonucunda laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten ve ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarası yayınlandı. Yayınlanan markalar arasında 3 Kayseri firması da yer aldı. Kentte taklit ve tağşiş yapan firmalar şu şekilde:

"Erciyes Et ve Et Ürünleri Gıda Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk, mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti. Sinan Chef Dönerium Restoran Anonim Şirketi, dana etinden hazırlanmış çiğ et köfte, kanatlı eti tespiti. Serbestler Madencilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, dana kavurmada sakatat (baş eti) tespiti.)

Kaynak: İHA

Kayseri, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 3 Firma Taklit Ürünlerle Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 3 Firma Taklit Ürünlerle Açıklandı - Son Dakika
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