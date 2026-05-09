Yahyalı\'da 4-6 Yaş Kur\'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi\'nin temeli atıldı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Çiğilli Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilecek olan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin, Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı cumhuriyet savcıları, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Adem Sarıçiçek ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, H. Ali Bayansar'ın ailesi, ilçe daire ve kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program; İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılacak olan 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin çocuklar ve gençler için önemli bir eğitim ve gelişim merkezi olacağını belirterek, aynı bölgede yer alan halı saha, planlanan yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuklar için yapılacak trafik eğitim alanıyla birlikte bölgenin adeta bir eğitim ve spor külliyesi haline geleceğini ifade etti. Başkan Öztürk, projeye katkı sunan hayırseverlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti. AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ise konuşmasında ;"Bugün burada sadece bir binanın değil, çocuklarımızın geleceğinin temelini atıyoruz." diyerek, merkezde milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetişeceğine inandığını söyledi. Özsoy, yatırımın Yahyalı'ya hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Yahyalı Kaymakamı İbrahim Gültekin de konuşmasında, iyi yetişmiş insan kaynağının toplumların en büyük zenginliği olduğunu belirterek, çocukların küçük yaşlardan itibaren milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Yapılan yatırımın çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlayacağını ifade eden Kaymakam Gültekin, emeği geçen herkese teşekkür etti. Program sonunda Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından dua edildi. Ardından protokol üyeleri tarafından 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.

Program, katılımcıların hayırlı olsun temennileriyle sona erdi. - KAYSERİ