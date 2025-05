Kayseri\'de 53. ERVA Spor Okulları Açıldı

Kayseri Valiliği himayesinde gerçekleştirilen ERVA Spor Okulları'nın 53.'sü olan TEİAŞ ERVA Spor Okulları düzenlenen törenle açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, TEİAŞ 11. Bölge Müdürü İhsan Kılıçoğlu, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda sporcu öğrenciler protokol üyelerine gösteri yaptı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Bize bu fırsatı verdiği için başta TEİAŞ bölge müdürümüze, özellikle her mahallede desteklerini hissettiğimiz ilçe belediyelerimize şükranlarımı iletiyorum. Tekrar bu çalışmamızın, ERVA Spor Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, "Yeni ERVA Spor Okulumuz hayırlı uğurlu olsun. Sayın valimize teşekkür ediyorum. Çünkü Kayseri'ye giriş yaptığı günden beri sağ olsun Kayseri ile dertleniyor, belediyelerimiz ve kurumlarla el ele vatandaşlarımıza hizmet etmek için uğraşıyor. Özellikle gençler; sizler valimizin de bizim de baş tacımızsınız. Allah birlik ve beraberlik içerisinde hizmet etmeyi nasip etsin. Valimiz eşliğinde sağ olsun tüm kurumlarımız burada konuyu sahiplendiler. Bütün kurumlarımız ERVA Spor Okulları'na destek veriyor. ERVA Spor Okulları'nın hocalarına, yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Hepinizin bildiği gibi Kayseri'de bir seferberlik başlattık. Kayseri'nin her mahallesinde olacağız dedik ve her mahallede olmak için büyük bir mücadele veriyoruz. ERVA Spor Okulları meselesini şeref meselemiz saydık. Şahsi meselemizin yanında bir vatan meselesi, memleket meselesi saydık. Her yerde olacağız dedik ve her yerde olmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bütün kamu kurumlarımız, özel teşebbüslerimiz, STK'larımız el ele verdik. Kamu, özel teşebbüs ayrımı yapmadan her bir salonu gençlerimizin sahip olduğu alanlar olarak gördük. Gerçekten inançla, gayretle, azimle Cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda gençler için mücadele veriyoruz. Ben emeği geçenleri alkışlıyorum. 53.'ncü ERVA Spor Okulumuz hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilmesinin ardından kesilen kurdele ile açılış töreni sona erdi. - KAYSERİ