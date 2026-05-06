Büyükşehir ve valilik iş birliğinde afetlerde engellilik çalıştayı

06.05.2026 10:25  Güncelleme: 10:26
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından 8 Mayıs'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenecek çalıştay, özel ihtiyaçlı bireyler için afet güvenliğini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından 8 Mayıs Cuma günü Afetlerde Engellilik Çalıştayı düzenlenecek. Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 9.00'da başlayacak çalıştay, özel ihtiyaçlı bireyler için afet ve acil durum güvenliği geliştirme programının yol haritasını ortaya koyacak.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri afetlere tüm yönleri ile hazırlıklı ve dirençli bir kent haline getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürürken bu çerçevede Büyükşehir ve Valilik tarafından Afetlerde Engellilik Çalıştayı düzenlenecek.

8 Mayıs Cuma günü Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 9.00'da başlayacak Afetlerde Engellilik Çalıştay, açılış oturumu, panel oturumu, çalışma grupları ve sonuç oturumu şeklinde üç aşamada güne yayılacak şekilde planlandı.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlar ile Sivil Toplum Kuruluşlarının iş birliği ve destekleri ile gerçekleşecek çalıştay Engelli Bireyler İçin Afet ve Acil Durum Güvenliği Modeli Geliştirme Programı kapsamında önemli bir yol haritası ortaya koyacak.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından tüm hazırlıkları tamamlanan çalıştay, Kayseri'nin afetlere karşı daha dirençli bir şehir haline gelmesinde engelli bireyler öncelikli önemli bir aşama kaydedilmesini sağlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

