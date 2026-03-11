Başkan Büyükkılıç'tan müjde: Kartal Kavşağı alternatif yolumuzu açtık" - Son Dakika
11.03.2026 17:41  Güncelleme: 17:43
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı’nı bağlayan alternatif yolun tamamlandığını ve hizmete açıldığını duyurdu. Yeni yol, Köşk Kışlası içinden geçerek ulaşımı kolaylaştıracak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Projesi sürecinde şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla Köşk Kışlası içinden geçirilerek Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı'nı birbirine bağlayan alternatif yolun tamamlanarak trafiğe açıldığını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, kent ulaşımını daha konforlu ve akıcı hale getirmek amacıyla hayata geçirilen alternatif yol projesinin tamamlanarak hizmete açıldığını paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Kavşağı Projesi kapsamında şehir trafiğinde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak için planlanan yeni güzergahın Kayserililerin kullanımına sunulduğunu belirtti.

Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında, Köşk Kışlası içerisinden geçen alternatif yolun modern altyapı ve üstyapı standartlarında inşa edildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yapım çalışması tamamlanan ve hizmete giren yolda incelemelerinin ardından yaptığı açıklamalarda, "Çok değerli Milli Savunma Bakanı'mızın bizlere vermiş olduğu destek sonrası askeriyemizin içerisinden, Köşk Kışlamızdan, Gültepe, Köşk Mahallemizi Talas Bulvarı'mıza bağlayacak yolumuz, özellikle de Kartal Kavşağı Projesi'nin hayata geçirilme sürecinde alternatif yol olarak bizlere çok büyük katkı sağlayacak" dedi.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve daire başkanlarının hazır bulunduğu incelemelerde, yeni açılan yolun gerek Talas istikametine gerekse organize sanayi istikametine gidecek sürücülere hizmet vereceğini belirterek, "Kamuoyuna daha önce paylaştığımız yolumuzu hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının bereketini yaşıyoruz. Bize her zaman yakın ilgi gösterip, destek veren Köşk Kışlamızdaki değerli komutanlarımız ve askerlerimize teşekkür ederken elbette ki Milli Savunma Bakanı'mızın ve kıymetli ekibinin göstermiş olduğu tolerans ve iyi niyet, şehrimize olan sıcak bakışının rahatlığıyla bu çalışmaları yaptık. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni açılan yolun genişliğine ve sürücülere rahat bir kullanım sunacağına işaret eden Başkan Büyükkılıç, Talas Bulvarı'nı Hulusi Akar Bulvarı'na bağlayan yolun kazasız bir şekilde kullanılması temennisinde bulundu.

Büyükkılıç, emeği geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekibine teşekkür ederek, kendi imkanları ve kendi ekipleriyle bu çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

"Artık Aktif Olarak Kavşağın Yapımı Boyutuna Geçeceğiz"

Kartal Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nde aktif yapım sürecine geçeceklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, "Hemşehrilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Etap etap Kartal Kavşağı'mızla ilgili çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bir kez daha paylaşıyorum. İhalesi tamamlandı, inşallah Ramazan Bayramı sonrası yer teslimini yapacağız. Alternatif yollarımızla, altyapıdaki deplase çalışmalarımızla süreci bugüne kadar yönettiğimiz boyuttan artık aktif olarak kavşağın yapımı boyutuna geçeceğiz. Şimdiden şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen alternatif yol, Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında bağlantı sağlayacak şekilde planlandı. Köşk Kışlası içerisinden geçen yeni güzergah kapsamında sıcak asfalt çalışmaları tamamlanırken, yol modern altyapı, aydınlatma ve güvenlik unsurlarıyla donatılarak hizmete sunuldu. Yeni yolun özellikle Talas istikametindeki trafik yoğunluğunu azaltarak şehir içi ulaşımın daha düzenli ve akıcı hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
