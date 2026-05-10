Yüzlerce anne Anneler Günü'nde pedalladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüzlerce anne Anneler Günü'nde pedalladı

Yüzlerce anne Anneler Günü\'nde pedalladı
10.05.2026 15:04  Güncelleme: 15:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Anneler Günü dolayısıyla düzenlediği Çiçek Anneler Bisiklet Turu'nda 350'yi aşkın anne pedal çevirdi. Başkan Büyükkılıç, etkinliğin başlangıcında annelerin gününü kutlayarak anlamlı bir konuşma yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Anneler Günü dolasıyla Çiçek Anneler Bisiklet Turu düzenlendi. Kadınlar, süsledikleri bisikletlerle şehir turu attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından Anneler Günü dolasıyla Çiçek Anneler Bisiklet Turu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. 350'yi aşkın yüzlerce anne Anneler Günü dolayısıyla pedal çevirdi. Tur etkinliğini başlatmak için alana gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, alanda ki annelerin gününü kutladı. Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç; "Her zaman anneler bizim için başımızın tacı. Elbette ki bizim olmazsa olmazımız, bu anlayışla her zaman annelerimize dualar ederiz. Annelerimiz bizim varlık sebebimiz. Allah'ın bize verdiği en güzel duygulardan birisi anne duygusunu vermiş olması. Sözün bittiği yer anne denildiğinde her şey biter. Böyle bir etkinlikte yer aldığınız için sizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç'ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ise; "Böyle güzel ve güneşli bir günde burada toplandık. Hepiniz çok dinamik ve enerjik gözüküyorsunuz. Anneler gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından, Büyükkılıç'ın geri sayımlarıyla tur başladı. Tura katılan kadınlar; süsledikleri rengarenk bisikletlerle güzel görüntüler oluşturdu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yüzlerce anne Anneler Günü'nde pedalladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:23
Galatasaray’ın şampiyonluğu dünya basınında
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 15:58:30. #7.13#
SON DAKİKA: Yüzlerce anne Anneler Günü'nde pedalladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.