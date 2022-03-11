Kayseri'de 'Avcı Eğitim Kursu' tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de 'Avcı Eğitim Kursu' tamamlandı

11.03.2022 14:41
Kayseri'de 'Avcı Eğitim Kursu' tamamlandı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Büyük Argıncık Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliği ile düzenlenen 2022 yılının ilk "Avcı Eğitim Kursu" tamamlandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Büyük Argıncık Avcılar ve Atıcılar Derneği işbirliği ile düzenlenen 2022 yılının ilk "Avcı Eğitim Kursu" tamamlandı.

Kursta avcı adaylarına avcılığın temel kuralları, av esnasında güvenlik, koruma altında bulunan türler, ilk yardım gibi konular eğitmenler tarafından verildi. 32 saat süren eğitimin sonunda avcı adayları sınava tabi tutularak bilgileri test edildi, başarı gösterenler "Avcı Eğitim Kurs Bitirme Belgesi" almaya hak kazandı.

Avcı eğitim kurslarıyla av ve yaban hayvanlarının korunması ve devamlılığının sağlanması için avcı adaylarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanarak, "Avcı Eğitim Kurs Bitirme Belgesi" almayanlara avcılık belgesi vizesi verilmiyor. - KAYSERİ

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 'Avcı Eğitim Kursu' tamamlandı - Son Dakika


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