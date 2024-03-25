Kayseri\'de Beton Katkıları ve Güçlendirme Kimyasalları Semineri Verildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği iş birliği ile daha dirençli bir kent amacıyla; 'Beton Katkıları ve Güçlendirme Kimyasalları' konulu seminer verildi.
Kayseri'nin afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi yönünde hummalı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi tarafından, eğitim seminerleri ve toplantılar da aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ve İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri Temsilciliği iş birliği ile Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda 'Beton Katkıları ve Güçlendirme Kimyasalları' konulu eğitim semineri verildi. Seminer çerçevesinde Beton Katkıları Ürün Yöneticisi Devrim Nazlıkol ve Yapı Güçlendirme Ürün Yöneticisi Yavuz Çavunt tarafından katılımcılara bu alanda önemli bilgilerin paylaşıldığı eğitim verildi. Ücretsiz ve sertifikalı olan seminer programına, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ile Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da katıldı.
Program sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, eğitim veren ürün yöneticilerine plaket takdim etti. - KAYSERİ
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