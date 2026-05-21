Çerkes soykırımının 162. yıldönümü anıldı

21.05.2026 22:31  Güncelleme: 22:38
Çerkes soykırımının 162. yıldönümünde Kayseri'de düzenlenen anma programında vatandaşlar yürüyüş yaptı, milletvekilleri ve belediye başkanı katıldı.

Çerkes soykırımının 162. yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de anma programı düzenlendi.

Kayseri Kafkas Derneği tarafından Çerkes soykırımı ve sürgününün 162. yıldönümünde anma programı düzenlendi. Program çerçevesinde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde toplanan vatandaşlar, ellerinde soykırımı temsil eden pankart ve görsellerle Kadir Has Kongre Merkezi'ne kadar yürüdü.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, et ve tırnak gibi iç içe geçmiş bir toplumun parçaları olduklarını ifade ederek, "Çerkes sürgününün 162. yıldönümünü idrak ediyoruz. Büyük bir trajedi neticesinde Çerkes kardeşlerimiz vatanlarından edilerek dünyanın muhtelif bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar. O dönem tüm dünya açısından çalkantıların olduğu bir dönem, felaketlerin yaşandığı bir dönem. Biz bu güne bakmak durumundayız. Geçmişi unutmadan, asimile olmadan, kültürümüzü, dilimizi, koruyarak bugün artık ne yapabiliriz bunun telaşına düşmek lazım. Şuanda biz Çerkes, Türk, Acem, kürt diye ayırmaksızın bire toplum halinde ülkemizi, şehrimizi daha iyi müreffeh bir seviyeye getiririz, güzel hayat standartlarını nasıl oluştururuz, insanların kültürel ve sanat seviyesini nasıl yükseltiriz bunun kaygısındayız. 'Çerkes' diye konuşmak bile ötekileştirmek. 160 yıldır neredeyse burada et ve tırnak gibi iç içe geçmiş bir toplumun parçalarıyız, hep beraber Kayseriliyiz. Onun için de biz çok mutluyuz. Hepimizin çevresinde çok sevdiğimiz yakın dostlarımız var. Dolayısıyla bu toplumun birer ferdi olarak bu ülkeyi daha güzel günlere nasıl yetiştiririz onun kaygısını güdüyoruz. Allah tekrar bu gibi günler yaşatmasın" dedi.

Yürüyüşe AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Bayar Özsoy, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

