Kayseri'de Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarına Hürmetçi Sazlığı Daveti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'de Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarına Hürmetçi Sazlığı Daveti

Kayseri\'de Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarına Hürmetçi Sazlığı Daveti
19.08.2025 14:37  Güncelleme: 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri'nin Hürmetçi Sazlığı'nı doğa ve fotoğraf severlere tanıtarak ziyaret etmeleri için davette bulundu. Ziyaretçilere sundukları Ziyaretçi Merkezi ile bu bölgeyi daha cazip hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğa ve fotoğraf tutkunlarını Kayseri'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Hürmetçi Sazlığı'nı keşfetmeye davet etti. Başkan Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Hürmetçi Sazlığı, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatıyor. Henüz ziyaret etmemiş olan herkes bu ortamı mutlaka görmeli. Bu eşsiz bölgeyi daha cazip hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hürmetçi Sazlığı'na kazandırdığımız Ziyaretçi Merkezi ile misafirlerimize daha iyi hizmet sunmaya başladık" dedi.

Kayseri'nin saklı cennetlerinden biri olarak bilinen Hürmetçi Sazlığı, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi. Hafta sonu gezileri için ideal bir seçenek olan bu bölge; doğası, mandaları ve özgürce koşan yılkı atlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Özellikle gün batımında yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen, fotoğrafçılar için eşsiz kareler yakalama fırsatı sağlıyor. Yeni evlenen çiftlerin unutulmaz anlarını ölümsüzleştirdiği bölge, sadece manzarasıyla değil, doğal yaşamı keşfetmek isteyenler için de benzersiz bir deneyim sunuyor. Sabahın ilk ışıklarında sürü halinde otlayan mandaların, akşamüstü sazlığın suyuna girerek serinlemesi ise mutlaka izlenmesi gereken bir doğa olayı olarak öne çıkıyor. Başkan Özdoğan ayrıca Hürmetçi Sazlığı'nın, Ramsar kriterlerini taşıyan "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan" olduğunu ve Avrupa, Asya, Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı;

"Burası küresel öneme sahip bir doğal mirastır. Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret eden herkesin bu mirasa sahip çıkması büyük önem taşıyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için özellikle gün batımında oluşan görsel şölen, bölgenin en büyük cazibelerinden biridir. Hafta sonunda keyifli bir keşif yapmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Hürmetçi Sazlığı'na bekliyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Belediye, kayseri, Turizm, Yerel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarına Hürmetçi Sazlığı Daveti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:39:23. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarına Hürmetçi Sazlığı Daveti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.