Kayseri\'de Doğa ve Fotoğraf Tutkunlarına Hürmetçi Sazlığı Daveti

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, doğa ve fotoğraf tutkunlarını Kayseri'nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Hürmetçi Sazlığı'nı keşfetmeye davet etti. Başkan Özdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Hürmetçi Sazlığı, doğal güzellikleri ve yılkı atlarıyla ziyaretçilerimize unutulmaz anlar yaşatıyor. Henüz ziyaret etmemiş olan herkes bu ortamı mutlaka görmeli. Bu eşsiz bölgeyi daha cazip hale getirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hürmetçi Sazlığı'na kazandırdığımız Ziyaretçi Merkezi ile misafirlerimize daha iyi hizmet sunmaya başladık" dedi.

Kayseri'nin saklı cennetlerinden biri olarak bilinen Hürmetçi Sazlığı, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi. Hafta sonu gezileri için ideal bir seçenek olan bu bölge; doğası, mandaları ve özgürce koşan yılkı atlarıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Özellikle gün batımında yılkı atlarının oluşturduğu görsel şölen, fotoğrafçılar için eşsiz kareler yakalama fırsatı sağlıyor. Yeni evlenen çiftlerin unutulmaz anlarını ölümsüzleştirdiği bölge, sadece manzarasıyla değil, doğal yaşamı keşfetmek isteyenler için de benzersiz bir deneyim sunuyor. Sabahın ilk ışıklarında sürü halinde otlayan mandaların, akşamüstü sazlığın suyuna girerek serinlemesi ise mutlaka izlenmesi gereken bir doğa olayı olarak öne çıkıyor. Başkan Özdoğan ayrıca Hürmetçi Sazlığı'nın, Ramsar kriterlerini taşıyan "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan" olduğunu ve Avrupa, Asya, Afrika kuş göç yolu üzerinde bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı;

"Burası küresel öneme sahip bir doğal mirastır. Hürmetçi Sazlığı'nı ziyaret eden herkesin bu mirasa sahip çıkması büyük önem taşıyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları için özellikle gün batımında oluşan görsel şölen, bölgenin en büyük cazibelerinden biridir. Hafta sonunda keyifli bir keşif yapmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi Hürmetçi Sazlığı'na bekliyoruz." - KAYSERİ