Dolandırıcılara karşı dikkatli olalım afişi Kayseri\'de asıldı

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Kayseri Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilboardlara asılan 'Dolandırıcılara karşı dikkatli olalım' afişi ile vatandaşlar uyarıldı.

Kayseri Valiliği ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan afişler kentin farklı bölgelerinde bilbordlara asıldı. Üzerinde 'Dolandırıcılara karşı dikkatli olalım' yazan afişte, vatandaşların bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği hakkında bilgiler verildi.

Dolandırıcılık olaylarına karşı alınan bu tedbirin çok mantıklı olduğunu, her insanın sosyal medya kullanmadığını söyleyen Nihan Gündoğdu adlı vatandaş, "Bence mantıklı bir uygulama. Çünkü sosyal medya kullanmayan insanlar da var. Haber takip etmeyen insanlar da var. Bu yüzden bence mantıklı olmuş. En azından vatandaşlar gördüğünde dikkat çekebilir. Bu şekilde dolandırılan çok fazla insan var. Ben çok güzel buldum, iyi olmuş. Bence daha da fazla çoğaltılabilir. Bir tek burayla sınırlı kalmayıp, ilçelerde falan da yapılabilir. Oralara da bu tarz bilboardlar koyabilirler" şeklinde konuştu. - KAYSERİ