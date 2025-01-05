Kayseri\'de Düşürülen Cüzdan, Duyarlı Yolcu Sayesinde Sahibine Ulaştı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde toplu ulaşım hizmeti veren Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin raylı sistem araçlarından birinde düşürülen cüzdan, örnek bir davranış sergileyen vatandaşın duyarlılığı sayesinde, içindeki para ile birlikte 71 yaşındaki sahibini buldu.

Ulaşım A.Ş.'nin raylı sistem araçlarını kullanan yolculardan biri örnek bir davranışa imza attı. Tramvayda düşürülen bir cüzdan bulan vatandaş örnek bir duyarlılık göstererek bulduğu cüzdanı güvenlik görevlilerine teslim etti. Güvenlik ekipleri, cüzdanın içinde bir miktar para olduğunu tespit ederek, sahibini bulmak için hızlı bir çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve Kart38 işlem merkezindeki detaylı inceleme sonucunda, cüzdanın 71 yaşındaki Emine Küçükşahin'e ait olduğu belirlendi. Güvenlik ekiplerinin titiz çalışmasıyla cüzdan ve içindeki para sahibine teslim edildi. Cüzdanına kavuşan Emine Küçükşahin, mutluluğunu dile getirerek hem Kayseri Ulaşım A.Ş. ekiplerine hem de cüzdanı bulan duyarlı yolcuya teşekkür etti. Küçükşahin; "Üzüldüm, sabahtan bu yana ağladım. Elinize sağlık, ömrünüz uzun olsun" dedi.

Örnek davranış ve Ulaşım A.Ş.'nin titiz çalışmasını değerlendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde seyahat etmeleri için hizmet veren Ulaşım A.Ş.'miz örnek bir davranışa sahne olurken yolcularımıza verdiği güveni de bir kez daha ortaya koydu. Cüzdanını raylı sistem aracında düşüren Emine teyzemiz duyarlı bir vatandaşımızın vesilesiyle içinde bir miktar para bulunan cüzdanına kavuştu. Ulaşım A.Ş.'mizin güvenlik sistemleri üzerinden titiz bir çalışma yürüten ekiplerimiz Emine teyzemizin yüzünü güldürdü. O da bizlere bolca dua etti, biz de kendisine teşekkür ediyor sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ise; "Toplu taşıma hizmetlerimizi yürütürken, vatandaşlarımızın güvenliği ve memnuniyeti her zaman önceliğimizdir. Bu olay, ekiplerimizin özverili çalışmasının ve toplumsal değerlerimize olan bağlılığımızın bir göstergesidir" diyerek emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti. - KAYSERİ