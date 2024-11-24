Kayser'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 25 Kasım Pazartesi günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" denildi. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi - Son Dakika
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