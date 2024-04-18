Kayseri\'de Emekli Vatandaşlara Hobi Bahçesi İmkanı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi ile ilgili önemli bir karara imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda önemli kararlara imza atılırken, Kayseri'deki emekli vatandaşların merakla beklediği hobi bahçeleri ile ilgili karar da çıktı.

Kayseri'deki emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarını ve keyifli, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmalarını sağlamak için hayata geçirilen 2 bin 543 adet hobi bahçesi için başvurular sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda hobi bahçeleri ile ilgili devam eden süreç ile ilgili alınan kararı açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, daha yeşil bir Kayseri için çalışıldığının altını çizerek, "Hobi bahçesi ile ilgili içinde bulunan kardeşlerimiz çoğu mevsim itibariyle ekim yapmışlar. Kurayı 30 Nisan'da çekeceğiz. Hobi bahçeleri ile ilgili mevcut orada oturanlar dahil kuraya katılacak. Mevcut durumda kullanılmayan boş olan, yeni yapılan hobi bahçesini kurada çeken kardeşlerimiz hobi bahçesini hemen teslim alacak. Şansına kurada çıkan, içinde oturan varsa oturmaya devam edecek. Kurada çıkamayan kardeşlerimizin daha sonraki süreçte sezon sonu Kasım ayında hobi bahçesini teslim edecek. 3 yıl olarak, 5 bin TL yıllık ücret olarak düzenliyoruz" diye konuştu.

Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Kentin 7 farklı bölgesinde emekli vatandaşlara yönelik toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi için 3 Nisan itibariyle başlayan başvurular, 23 Nisan'da sona erecek.

Altınoluk Hobi Bahçesi'nde 230 adet, Beştepeler Hobi Bahçesi'nde 204 adet, Karpuzatan Hobi Bahçesi'nde 703 adet, Cırgalan Hobi Bahçesi'nde 462 adet, Selçuklu Hobi Bahçesi'nde 569 adet ve Şeker Hobi Bahçesi'nde birinci kısım 144 adet ve ikinci kısım 231 adet olmak üzere toplam 2 bin 543 adet hobi bahçesi hayata geçirildi.

Emekli vatandaşlara hem doğayla iç içe bir yaşam imkanı hem de sosyal bir etkileşim ortamı sunulması amaçlanan hobi bahçelerine başvurular, https://basvuru.kayseri.bel.tr link adresinden online olarak yapılıyor. - KAYSERİ