Kayseri'de Engelli Çocukların Ailelerine Hijyen Semineri - Son Dakika
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Kayseri'de Engelli Çocukların Ailelerine Hijyen Semineri

Kayseri\'de Engelli Çocukların Ailelerine Hijyen Semineri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nde düzenlediği 'temizlik ve hijyen' semineri ile özel ihtiyaçlı çocukların ailelerine yönelik farkındalık oluşturdu. Seminar, engelli bireylerin bakımına ve ailelerine destek olmayı amaçlıyor.

12.03.2025 12:19  Güncelleme: 12:24
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, özel ihtiyaçlı çocukların ailelerine yönelik düzenlediği 'temizlik ve hijyen' semineri ile farkındalık oluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nde, engelli çocukların aileleri için düzenlediği hijyen ve temizlik semineri ile büyük takdir topladı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik özel önem verdiği projelerden biri olan Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, hem özel ihtiyaçlı çocuklara ücretsiz hizmet sunuyor hem de velilere yönelik eğitim seminerleriyle farkındalık oluşturuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi, engelli çocukların bakımına özel önem verirken, ailelerine yönelik düzenlediği seminerlerle de onların günlük yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, 'temizlik ve hijyen' konulu seminer, yaklaşık 15 velinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminer öncesi konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Yusuf Koçak, "Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi olarak, yaklaşık 95 özel ihtiyaçlı çocuğumuza aktif olarak hizmet veriyoruz. Düzenlediğimiz temizlik ve hijyen semineriyle velilerimize, çocuklarının bakımında nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatmayı hedefliyoruz. Bu seminer, bir dizi eğitim çalışmasının ilki olacak ihtiyaç duyuldukça düzenli olarak velilerimizle birlikte seminerlerimize devam edeceğiz" dedi.

Seminerde, uzman eğitmenler tarafından, özel ihtiyaçlı çocukların okul öncesi ve sonrası hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Hemşire Büşra Bahar Ilık, eğitim sırasında, çocukların sağlığı için hijyenin önemine değinerek, "Çocukların kişisel bakımı, onların psikolojik ve fiziksel gelişimleri için büyük önem taşır. Temizlik, sadece bir alışkanlık değil, aynı zamanda çocukların sağlıklarını korumak için hayat kurtarıcı bir unsurdur" ifadelerini kullandı.

Seminerin sonunda Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Yusuf Koçak, özel çocukların velilerine seslenerek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel çocuklarımızı misafir etmekten büyük mutluluk duyuyor. Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın her daim ifade ettiği gibi bu çocuklarımız bizim 'özel çocuklarımız', 'dua kaynaklarımız'dır. Temizlik, imanın yarısıdır. Hem beden, hem elbise, hem de çevre temizliği çok önemlidir. Ayrıca kalp temizliği de bir o kadar gereklidir. Bize zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi'nin, özel ihtiyaçlı çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımı, Kayserililer tarafından büyük takdirle karşılanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Engelli Çocukların Ailelerine Hijyen Semineri - Son Dakika

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