Kayseri'de Engelli ve Yaşlılara Bayramda Ücretsiz Ring Hizmeti - Son Dakika
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Kayseri'de Engelli ve Yaşlılara Bayramda Ücretsiz Ring Hizmeti

Kayseri\'de Engelli ve Yaşlılara Bayramda Ücretsiz Ring Hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Şehir Mezarlığı'nda engelli ve yaşlı bireylere sunduğu ücretsiz ring hizmeti ile vatandaşlardan tam not aldı. Hizmetten memnun kalan vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

30.03.2025 09:41  Güncelleme: 09:44
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her bayram Şehir Mezarlığı içerisinde engelli ve yaşlı bireylere sunulan ücretsiz ring hizmeti vatandaşlardan tam not aldı. Büyükşehir'in bu hizmetinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, anlamlı hizmetten dolayı teşekkür etti.

Bayram ziyaretlerinde sorumluluk sahasındaki tüm mezarlıklarda yürüttüğü titiz çalışmalar ile vatandaşların huzurlu ve rahat bir şekilde kabir ziyareti yapmalarını sağlayan büyükşehir belediyesi, ayrıca Şehir Mezarlığı içerisinde engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik ücretsiz ring hizmetini bu bayramda da sürdürüyor. Şehir Mezarlığı içerisinde kabir ziyareti yapmak isteyen engelli ve yaşlı vatandaşlar Kayseri Büyükşehir Belediyesi personellerince özel araçlarla otoparktan alınarak ziyaret etmek istedikleri kabristanlara taşınıyor. Kabir ziyaretlerini huzurlu ve rahat bir şekilde gerçekleştiren engelli ve yaşlı vatandaşlar ekipler tarafından tekrar otoparklara taşınıyor. Büyükşehir'in bu anlamlı ve ücretsiz hizmetinden faydalanan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti dile getirerek gönüllere dokunan hizmete tam not verdi. Kabir ziyareti için Şehir Mezarlığı'na gelen bir vatandaş, hizmetten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Allah belediyemizden razı olsun. Bütün cenaze naklini buraya yaptılar, namazlarımız burada kılınıyor, mezarlarımız bakımlı. Bayramlarda, arifelerde böyle araç hizmetleriyle, araçların içeri alınıp kaos ortamı oluşturmadan, insanlara bu güzel hizmeti verdikleri için bütün belediye çalışanlarımıza, belediye başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bütün İslam aleminin ve bütün hemşehrilerimin bayramı mübarek olsun" şeklinde konuştu. Kayseri'de yaşayan çocuklarını ve Şehir Mezarlığı'nda yatmakta olan merhum eşini ziyaret etmek üzere kente gelen Bursalı bir vatandaş da hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, "Hizmet çok güzel. Bindiğimiz arabayla mezarlığa kadar gidiyoruz. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Şehir Mezarlığı'nda arife günü başlattığı yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz ring hizmeti bayramda da devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Engelli ve Yaşlılara Bayramda Ücretsiz Ring Hizmeti - Son Dakika

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